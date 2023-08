I robot taxi hanno ancora problemi a valutare correttamente la consistenza del manto stradale. Keystone

I taxi robot possono guidare autonomamente per le strade. Ma non sembrano essere bravi a riconoscere se le strade sono davvero percorribili.

Hai fretta? blue News riassume per te A San Francisco, un paio di settimane fa, un taxi robot è finito dritto dritto sul cemento bagnato, dov'è rimasto bloccato.

Da alcune settimane, i veicoli autonomi possono circolare in tutta la città.

Ma ci sono spesso problemi con i taxi robot, ad esempio perché bloccano il traffico. Mostra di più

Anche dopo anni di test, con innumerevoli attraversamenti della città, le auto a guida autonoma di San Francisco delle volte si mettono ancora in situazioni insolite.

Due settimane fa, per esempio, un taxi robotizzato della società Cruise è rimasto bloccato nel cemento bagnato dove erano in corso dei lavori stradali. La filiale di General Motors ha confermato al sito SFGate che il mezzo ha dovuto essere tirato fuori dal cantiere.

Il software, secondo le prime ricostruzioni, non è stato in grado di distinguere tra una superficie stradale solida e una ancora fresca di lavori. Le immagini pubblicate su X mostrano un'auto con le ruote anteriori immerse nel cemento. Un cono stradale si trova al suo fianco. Non s'è capito se il cantiere fosse stato ben segnalato.

Taxi robot autorizzati a circolare in tutta la città

Proprio da alcune settimane Cruise e Waymo, società sorella di Google, sono state autorizzate da un'autorità di regolamentazione californiana a utilizzare taxi senza conducente 24 ore su 24 in tutta San Francisco.

La città e le sue agenzie di trasporto hanno fin da subito opposto resistenza, sostenendo che la tecnologia non era ancora abbastanza affidabile e sottolineando, tra le altre cose, che i veicoli bloccavano ripetutamente il traffico a causa di problemi tecnici.

E infatti recentemente è successo di nuovo: a causa di un grande festival musicale si sono verificati guasti a diversi veicoli Cruise, paralizzando il traffico.

Cruise ha spiegato successivamente che la rete di telefonia mobile del quartiere era sovraccarica a causa dell'evento. Di conseguenza, non è stato possibile dirottare i veicoli via radio.

San Francisco è un banco di prova

Cruise e Waymo hanno fatto circolare le loro auto robot a San Francisco per anni, inizialmente con degli autisti, per questioni di sicurezza, ma ora sempre più spesso si vedono in giro senza un umano al volante.

Per i servizi di taxi robotizzati l'idea è quella di passare a veicoli appositamente progettati che non abbiano né volante né pedali.

San Francisco è un banco di prova per il modello commerciale dei robotaxi dopo aver investito miliardi nella tecnologia. I veicoli sono costosi, devono quindi essere utilizzati a pieno regime il più possibile per poterci guadagnare.