Un turista tedesco si è arrampicato sulla fontana del Nettuno nel centro di Firenze per scattare una foto delle vacanze, causando danni materiali per 5.000 euro. IMAGO/imagebroker

Un 22enne tedesco è salito su una delle fontane più famose di Firenze per farsi una foto ricordo della vacanza. I filmati dell'amministrazione cittadina mostrano che il monumento storico è stato danneggiato dal gesto del turista.

Hai fretta? blue News riassume per te Un turista tedesco è salito sulla fontana del Nettuno a Firenze, una delle fontane più famose della metropoli d'arte italiana, per scattarsi delle foto.

Il 22enne ha danneggiato il monumento per un valore di 5.000 euro di danni materiali.

Le autorità comunali hanno rintracciato il turista utilizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Mostra di più

Dopo il Colosseo a Roma e la Torre di Pisa, il vandalismo dei monumenti storici ha toccato un'altra celebre meta turistica italiana: un turista tedesco in vacanza nel Bel Paese ha causato degli ingenti danni materiali perché si è arrampicato su una delle fontane più famose di Firenze.

Secondo l'amministrazione comunale, lunedì sera il 22enne è salito sulla fontana del Nettuno, nella metropoli d'arte italiana, per farsi fotografare. Come spiega Palazzo Vecchio in una nota, un pezzo di marmo è scoppiato dal carro del monumento. Inoltre, lo zoccolo del cavallo su cui l'uomo era saltato è stato danneggiato. Il danno è stimato a 5.000 euro.

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI — Dario Nardella (@DarioNardella) September 4, 2023

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza le autorità hanno rintracciato il vandalo. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha pubblicato lunedì una delle foto risultanti su X (l'ex Twitter). Il volto del giovane turista è stato dissimulato, ma il primo cittadino fiorentino ha scritto: «Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni».

Adesso il turista dovrà fare i conti con una multa salata. La fontana ottagonale risale al XVI secolo e nel 2018 è stata ampiamente restaurata.