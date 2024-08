Immagine d'illustrazione Imago/Pond5 Images

Si è immerso per fare snorkeling, ma non è più tornato a galla: un 26enne svizzero ha fatto perdere le sue tracce mentre era in vacanza al mare in Italia. Dopo una vasta operazione di ricerca, effettuata da Guardia costiera, polizia e soccorritori, il giovane è stato ritrovato vivo, ma completamente esausto.

tafi Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Un turista svizzero di 26 anni si è immerso nel Mar Tirreno per fare snorkeling, ma non è più tornato a galla.

Suo fratello ha subito allertato le autorità, che hanno avviato una vasta operazione di ricerca.

Dopo diverse ore, il giovane è stato ritrovato su un'altra spiaggia: era vivo, ma esausto.

È quindi stato immediatamente portato in ospedale. Mostra di più

Un turista svizzero, in vacanza in Italia, si è immerso nel Mar Tirreno per fare snorkeling, ma non è più tornato a galla. Lo riferisce il «Blick», stando al quale il 26enne era un appassionato dello sport subacqueo.

Dato che dopo due ore si erano perse le tracce del giovane, il fratello ha deciso di dare l'allarme, informando la Guardia costiera. Dal momento che il 26enne aveva problemi a una gamba, si è temuto il peggio.

Immediatamente è scattata una vasta operazione di ricerca, che ha visto la partecipazione di una motovedetta del servizio di salvataggio in mare, di diversi bagnini e della polizia, che inizialmente è stata infruttuosa. La Guardia costiera ha quindi mobilitato un elicottero e ha esteso le ricerche.

Dopo più di un'ora dall'inizio delle operazioni di ricerca, il giovane è infine stato ritrovato vicino a una spiaggia a diverse centinaia di metri di distanza. Lo svizzero era completamente esausto, ma vivo, ed è stato portato in ospedale.