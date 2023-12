Un uomo si è ferito mentre reprimeva uno starnuto. BMJ

Un uomo nel Regno Unito ha cercato di reprimere uno starnuto, ma nel farlo si è procurato un foro di due millimetri nella gola. Ecco come è stato possibile.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo ha cercato di reprimere uno starnuto coprendosi la bocca e il naso.

La pressione ha provocato una lacerazione di due millimetri nella gola.

I medici britannici mettono in guardia dalla pericolosità del gesto. Mostra di più

Il britannico, sulla trentina, è stato portato al Ninewells Hospital di Dundee in preda a forti dolori. Aveva cercato di reprimere uno starnuto tenendosi il naso e chiudendo la bocca.

Le scansioni hanno mostrato che aveva subito una lacerazione di 2 millimetri nella trachea. I medici dell'Università di Dundee hanno spiegato che la pressione nelle vie aeree superiori può aumentare di ben 20 volte se bocca e naso sono chiusi quando si starnutisce.

Un gesto pericoloso

Questo può anche portare a lesioni come la rottura dei timpani, aneurismi e persino costole rotte. Il caso è documentato nella rivista medica BMJ Case Reports.

Quando i medici hanno visitato il paziente, toccandogli il collo hanno sentito uno scricchiolio. Si sono resi conto che non aveva alcun controllo sui movimenti.

La vittima, che stava guidando al momento dell'incidente, aveva una storia di allergie e irritazioni alla gola.

Gli starnuti non vanno soppressi. Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Il paziente non ha richiesto un trattamento chirurgico ed è stato tenuto in osservazione in ospedale. È stato dimesso e gli sono stati somministrati antidolorifici e farmaci per l'allergia.

I medici gli hanno anche consigliato di evitare di fare attività fisica intensa per quindici giorni. Cinque settimane dopo, un esame ha mostrato che lo strappo era guarito.

Lacerazioni alla gola rare, ma pericolose

Il dottor Rasads Misirovs, autore principale del rapporto, ha dichiarato: «Sospettiamo che la trachea sia stata perforata da un rapido aumento di pressione durante uno starnuto con naso e bocca chiusi», riporta BBC News. «Non bisogna sopprimere gli starnuti (...) perché questo può portare alla perforazione della trachea».

Una lacerazione improvvisa della gola, nota come perforazione tracheale spontanea, è rara, ma può essere pericolosa per la vita.

In risposta al caso, i medici britannici hanno lanciato un monito ad astenersi dal compiere un gesto simile.