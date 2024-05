I ricercatori ritengono che i resti di mammut siano il «più significativo ritrovamento di questo tipo in oltre 100 anni». Keystone

Un viticoltore ha scoperto ossa di mammut durante dei lavori di ristrutturazione in una cantina in Austria. Gli archeologi hanno datato il ritrovamento a un'età compresa tra 30.000 e 40.000 anni fa.

ATS / sam SDA

Dopo la segnalazione della scoperta all'Ufficio federale per la protezione dei monumenti di Gobelsburg, a metà maggio gli archeologi dell'Accademia austriaca delle scienze hanno iniziato gli scavi.

Si ritiene che i resti di mammut siano il «ritrovamento più significativo di questo tipo da oltre 100 anni». La scoperta nel villaggio a nord-ovest di Vienna è stata riportata per la prima volta dal quotidiano «Niederösterreichische Nachrichten».

Almeno tre animali

Nel frattempo, gli esperti hanno portato alla luce diversi strati con i resti di giganteschi animali dell'era glaciale. È probabile che si tratti delle ossa di almeno tre animali. «Uno strato così denso di ossa di mammut è raro», ha dichiarato Hannah Parow-Souchon, responsabile dello scavo, finanziato dall'Ufficio federale dei monumenti e dalla provincia della Bassa Austria.

Potrebbe trattarsi di «un luogo in cui gli uomini dell'età della pietra hanno spinto gli enormi animali in una trappola e li hanno uccisi». I ricercatori sperano che questa insolita scoperta possa fornire nuovi indizi su come gli uomini organizzavano la caccia all'epoca.

Un ritrovamento simile 150 anni fa

L'ultimo ritrovamento analogo in Austria è stato effettuato non lontano dall'attuale sito di scavo. Secondo l'Accademia austriaca delle scienze, 150 anni fa furono scoperti, in una cantina vicino a Gobelsburg, uno spesso strato di ossa e altri con manufatti in selce, gioielli fossili e carbone.

Dopo che gli archeologi avranno esaminato il nuovo ritrovamento, le ossa saranno consegnate al Museo di Storia Naturale di Vienna per il restauro.

ATS / sam