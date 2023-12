Chiunque sia arrivato fino all'aereo solitamente ha superato diversi controlli di sicurezza. imago images/Frank Sorge

Un uomo ha volato da Copenaghen a Los Angeles senza biglietto, né passaporto o visto. Il clandestino dice di non ricordare come abbia superato i controlli di sicurezza e come sia salito a bordo dell'aereo, ma ora dovrà affrontare un processo. Rischia fino a cinque anni di carcere.

Hai fretta? blue News riassume per te L'FBI sta cercando di scoprire l'identità di un misterioso passeggero che il 4 novembre ha cercato di entrare all'aeroporto di Los Angeles senza passaporto o biglietto.

L'uomo ha viaggiato su un volo da Copenaghen, ma non è stato registrato. Non c'era nemmeno alcuna indicazione della sua identità nel sistema delle guardie di frontiera statunitensi.

Di norma, non è possibile imbarcarsi su un volo di linea senza passaporto e biglietto. E certamente non dall'Europa agli Stati Uniti. Eppure questa impresa è stata di recente compiuta da un misterioso uomo con cittadinanza russo-israeliana.

A rendere ancora più curiosa e strana la vicenda è il fatto che il protagonista afferma di «non essere sicuro» di come ci sia riuscito.

L'FBI si sta occupando del caso e sta cercando di scoprire come il clandestino sia riuscito a passare indisturbato i controlli di sicurezza all'aeroporto di Copenhagen, scrive l'«Aerotelegraph».

Secondo un documento del tribunale e le dichiarazioni di un agente dell'FBI in esso contenute, l'uomo non era né sulla lista d'imbarco del volo SAS SK 931 in questione né in quella dei passeggeri di un altro volo intercontinentale.

L'uomo è sconosciuto al sistema della polizia di frontiera USA

Secondo il rapporto, al controllo immigrazione l'uomo ha dichiarato di aver dimenticato il passaporto a bordo. Ma non è stato trovato alcun documento sul velivolo. Tutto ciò che aveva con sé era una foto che mostrava parte del suo passaporto, oltre a documenti d'identità russi e israeliani, non sufficienti per l'ingresso negli Stati Uniti.

Non ci sono informazioni sull'identità del clandestino nemmeno nel sistema della polizia di frontiera statunitense.

Tuttavia l'uomo non si è comportato in modo discreto a bordo: l'equipaggio lo ha notato perché «si aggirava per l'aereo e cambiava continuamente posto», secondo il documento. È possibile che questo sia il motivo per cui non è stato scoperto dall'equipaggio, dato che i viaggiatori vengono contati in sezioni.

Interrogato, l'uomo ha detto di «non aver dormito per tre giorni» e di non ricordare come avesse superato i controlli di sicurezza all'aeroporto e come fosse salito a bordo dell'aereo. Non ricordava nemmeno perché si trovasse a Copenaghen.

Il clandestino è attualmente in custodia senza cauzione perché a rischio di fuga. L'inizio del processo è previsto per il 26 dicembre. Rischia una pena detentiva fino a cinque anni per imbarco non autorizzato su un aereo.