Un video di sorveglianza mostra l'affondamento dello yacht di lusso in Sicilia 21.08.2024

Dopo un forte temporale, uno yacht di lusso con 22 persone a bordo si è rovesciato ed è affondato al largo delle coste della Sicilia. Tre persone sono morte, considerando i due corpi recuperati mercoledì nel relitto e quello ritrovato in superficie dopo l'incidente. Altre 4 risultano ancora disperse. Mentre le ricerche continuano, un video mostra quello che è successo.

Dopo l'affondamento di uno yacht a vela al largo delle coste siciliane, avvenuto un paio di giorni fa, sono ancora in corso le ricerche di quattro dei sei dispersi, anche se la speranza di trovarli ancora in vita si affievolisce ora dopo ora. Due corpi sono stati ritrovati all'interno del relitto mercoledì.

Sin dalle prime ore di oggi, infatti, i sommozzatori specializzati, inviati dall'Italia, stanno scandagliando la zona alla ricerca di coloro che mancano ancora all'appello, tra cui l'imprenditore tecnologico britannico Mike Lynch.

Nella tarda serata di lunedì, i sub avevano completato la prima ispezione del relitto adagiato sul fondale, senza alcun risultato.

Il video della disgrazia

Nel frattempo è emerso un video di sorveglianza, che mostra in un primo tempo lo yacht al largo delle coste siciliane, poi si vedono dei segnali luminosi e in seguito tutta la potenza di quello che è successo dopo.

«In soli sessanta secondi si vede l'imbarcazione scomparire», ha dichiarato ai media italiani il proprietario della villa che ha fornito il video, il quale aggiunge: «Delle circa 20 telecamere installate in casa, solo una non è stata disturbata dal vento e dalla pioggia. Si può vedere chiaramente cosa è successo. Ma non è stato possibile fare nulla per la barca, è scomparsa in pochissimo tempo».

Subito trovato un corpo senza vita

Lo yacht di lusso «Bayesian», lungo circa 50 metri, è affondato al largo del porto di Porticello, nella Sicilia settentrionale, nelle prime ore del mattino di lunedì a causa di una tempesta con forti venti.

Secondo la guardia costiera, a bordo c'erano 22 persone, 15 delle quali sono state soccorse dopo l'incidente e portate a riva. Inizialmente risultavano disperse sette persone, ma i servizi di emergenza hanno subito trovato un corpo in acqua.

Il lavoro di ricerca è complicato

Secondo i vigili del fuoco, il lavoro di ricerca da parte dei servizi di soccorso si sta rivelando difficile.

Il relitto dello yacht è stato ritrovato a una profondità di 49 metri sul fondale marino e si presume che tutti i dispersi siano al suo interno.

Nella la prima ispezione, i sommozzatori specializzati erano riusciti ad accedere solamente al ponte della barca a vela. Questo perché l'accesso all'interno dell'imbarcazione era bloccato.

Secondo le autorità, i sei dispersi erano quattro cittadini britannici e due statunitensi. I media italiani hanno riferito che tra di loro ci sono Mike Lynch, soprannominato il «Bill Gates britannico» dai tabloid del suo Paese, e la figlia 18enne. Sua moglie è stata salvata ed è ricoverata in ospedale.

