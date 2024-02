Un video mostra per la prima volta un grande squalo bianco appena nato

Uno squalo bianco apparentemente appena nato al largo della costa californiana, vicino a Santa Barbara. dpa

Un documentarista e un biologo affermano di aver scoperto un grande squalo bianco al largo delle coste della California. Molti indizi fanno pensare che si tratti di un neonato.

Un fotografo afferma di aver scattato una foto unica di quello che si crede sia un grande squalo bianco appena nato al largo della costa della California.

L'immagine mostra l'animale che si toglie una pellicola bianca dal corpo, come riferiscono il regista naturalista Carlos Gauna e il dottorando in biologia Phillip Sternes dell'Università della California a Riverside nella rivista «Environmental Biology of Fishes».

Questa pellicola potrebbe indicare che l'animale è appena nato e quindi sul corpo ha ancora attaccate delle sostanze provenienti dallo stadio embrionale.

Ma potrebbe essere anche possibile che lo strato bianco sia stato causato da una malattia della pelle.

La registrazione video è probabilmente la prima a documentare un neonato di questa specie di squalo, il che è anche scientificamente significativo.

«Il luogo in cui gli squali bianchi partoriscono è uno dei grandi misteri della scienza», afferma Gauna. «Finora sono stati trovati solo esemplari morti in madri incinte. Ma mai nulla di simile».

«L'articolo è piuttosto serio»

Gli autori spiegano che lo squalo è stato ripreso da una telecamera di un drone nelle acque al largo della California meridionale nel luglio 2023. Era lungo circa 1,5 metri e completamente bianco. Gli animali adulti, invece, sono molto più grandi e di colore grigio sopra e bianco sotto.

Da notare anche che l'immagine è stata scattata in una zona e in un periodo dell'anno in cui si ritiene che i giovani squali partoriscano.

«L'articolo è piuttosto serio», afferma Timo Moritz del Museo Oceanografico Tedesco di Stralsund. «A prescindere dalla sua serietà, bisogna ovviamente essere cauti nel trarre conclusioni, perché si tratta solo di una singola osservazione».

Il team di autori è favorevole all'ipotesi del neonato, ma lo studio non affronta la questione se vi siano indicazioni degli strati che lo squalo si è tolto da dosso anche nei neonati di altre specie di squali. «Per quanto ne so, non è questo il caso e ciò indebolisce naturalmente questa ipotesi».

Uno squalo bianco adulto, fotografato nell'Oceano Indiano al largo di Gansbaai. Bild: Helmut Fohringer/EPA/dpa

Il fotografo Gauna riferisce di aver probabilmente avvistato squali gravidi nella stessa zona. «Nei giorni precedenti ho filmato tre squali molto grandi che sembravano incinta in questo particolare luogo. Quel giorno, uno di loro si è immerso e non molto tempo dopo è apparso questo squalo bianco».

Il regista ha trascorso migliaia di ore a filmare squali in tutto il mondo.

Malattia della pelle precedentemente sconosciuta

Secondo gli autori, le malattie della pelle si possono verificare negli squali, ma solo raramente. Il fatto che la pelle sotto lo strato staccato fosse normalmente pigmentata depone contro l'albinismo.

Malattie come la dermatite sono state riscontrate anche negli squali, ma le condizioni non sono simili a quelle osservate.

Secondo il duo, se lo strato bianco non è costituito da sostanze embrionali, l'unica possibilità sarebbe quella di una malattia della pelle precedentemente sconosciuta.

