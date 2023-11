Il momento preciso in cui l'aereo della Edelweiss gira bruscamente sulla sinisitra al decollo. Screenshot video

Venerdì scorso un aereo della Edelweiss ha dovuto frenare bruscamente all'aeroporto di Zurigo. Un video mostra cosa è successo durante il decollo.

Hai fretta? blue News riassume per te Venerdì 27 ottobre un aereo della compagnia Edelweiss ha dovuto interrompere il decollo all'improvviso.

Ora è emerso un video che mostra cosa è successo.

Mentre accelera sulla pista, il velivolo vira improvvisamente a sinistra. Il pilota riesce, non senza difficoltà, a tenere l'aeromobile sulla pista. Mostra di più

Venerdì 27 ottobre un aereo della Edelweiss ha dovuto all'improvviso interrompere il decollo all'aeroporto di Zurigo. Il velivolo doveva decollare in direzione di Faro, in Portogallo, ma mentre accelerava sulla pista ha bruscamente sbandato a sinistra.

«Improvvisamente l'aereo ha cominciato a oscillare avanti e indietro. Il pilota ha fatto una frenata d'emergenza e tutte le cose sono volate nella cabina. Siamo rimasti scioccati in quel momento», ha raccontato un passeggero al «Blick».

Il pilota è riuscito a correggere la traiettoria e a tenere in pista il mezzo, interrompendo il decollo. La manovra viene mostrata in un video pubblicato da «Aviation Herald» questa settimana, che potete trovare, con le didascalie in tedesco alla fine dell'articolo.

Scoppio del pneumatico durante la frenata di emergenza

Dopo lo shock iniziale, l'equipaggio ha calmato i passeggeri. L'aereo ha lasciato la pista di decollo e i passeggeri hanno abbandonato il velivolo.

Sono stati poi riaccompagnati al gate dai servizi di emergenza che si sono precipitati sulla scena. Come di consueto in questi casi, i pompieri sono stati chiamati perché i freni possono diventare molto caldi. Non si è però verificato alcun incendio.

«Sulla pista, l'aereo ha mostrato un comportamento insolito», ha confermato sempre al «Blick» il portavoce di Edelweiss Andreas Meier. Durante la frenata di emergenza è scoppiato uno pneumatico.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il «comportamento insolito». I dati sono ancora in fase di analisi.