Un villaggio bavarese degli Stati Uniti è ormai la capitale del Natale

La città di Leavenworth, nello Stato americano di Washington, stava andando in rovina, ma alcuni decenni fa degli imprenditori hanno avuto l'idea di ridisegnare il centro cittadino nello stile di un villaggio bavarese. Un'idea che è stata un vero successo.

L'odore di bratwurst e bretzel riempie l'aria. I cavalli trainano una carrozza piena di turisti lungo la strada principale. Un bambino in braccio alla madre tocca la vetrina di un negozio, scrutando la renna ricoperta di paillettes dietro di essa, mentre le decorazioni natalizie colorate penzolano nelle vicinanze. Siamo a Leavenworth, nello Stato di Washington, la capitale natalizia del Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti.

Decenni fa era praticamente una città fantasma sulle pendici orientali delle Cascade Mountains e una delle comunità più povere della regione. Le miniere e le segherie avevano chiuso e anche la ferrovia aveva cessato le sue attività.

Negli anni '60, però, ad alcuni imprenditori disperati venne un'idea per cercare di rilanciare il villaggio. Senza alcun aiuto da parte delle autorità statali o federali, iniziarono a contrarre prestiti e a riprogettare il centro della città nello stile di un villaggio bavarese.

Circa tre milioni di turisti nel 2023

Più di mezzo secolo dopo, il risultato attira tutto l'anno turisti da vicino e da lontano: escursionisti, sciatori, pescatori a mosca, appassionati di shopping e gitanti di Seattle. Secondo Matt Cade, presidente del Greater Leavenworth Museum, l'anno scorso hanno visitato la città circa tre milioni di persone.

L'affluenza ha sollevato preoccupazioni sul costo della vita. Di recente, sono stati compiuti sforzi per garantire che la vita a Leavenworth rimanga accessibile per le persone impiegate nell'industria del turismo. Lo Stato e il Governo federale hanno messo a disposizione fondi per alloggi a prezzi accessibili.

Durante le festività, la popolarità della città aumenta ulteriormente. A dicembre, il centro risplende della calda luce del mercatino di Natale tedesco. I cori intonano canti natalizi, le bancarelle di cibo riempiono l'aria di aromi e si svolge una gara di case di pan di zenzero.

Le luci di Natale restano accese

La prassi consolidata di accendere le luci di Natale nel centro di Leavenworth il sabato e la domenica sera ha attirato sempre più persone. Alla fine gli organizzatori hanno deciso di tenerle accese dal giorno del Ringraziamento fino a febbraio.

«Ogni volta che ci vado, provo solo gioia ed eccitazione», ha detto Alison Epsom di Sultan Township, venuta in città con il marito Brian Jolly e la loro figlia di otto mesi, Acacia. La coppia si è conosciuta quasi 20 anni fa, quando entrambi si esibivano in un festival internazionale di danza. Durante uno dei loro primi appuntamenti, Jolly invitò Epsom, originaria dell'Inghilterra, a Leavenworth. «Sapevo di avere una sola possibilità per lei di essere qui e volevo che si innamorasse di me», ricorda Jolly.

Mentre attraversavano il passo di montagna, lei gli disse di fermarsi. Saltò fuori senza cappotto e costruì un piccolo pupazzo di neve. «Non avevo mai visto tanta neve», racconta Epsom. «È stato assolutamente magico per me».

Alla ricerca del gufo bianco

La visita annuale a Leavenworth è diventata una tradizione di famiglia per la coppia. Ogni anno scelgono nuovi ornamenti per il loro albero di Natale nel negozio di Kris Kringl.

La città è un elemento centrale della storia d'amore della coppia. Jolly ha persino fatto la proposta di matrimonio qui, su una slitta trainata da cavalli.

Quest'anno è toccato alla figlia scegliere le nuove decorazioni per l'albero di Natale. I genitori decisero di comprare il primo pezzo che toccò. Lei ha scelto un gufo bianco, che ora è appeso all'albero di Natale, insieme alla scintillante stella rossa e oro che Epsom aveva scelto durante la sua prima visita a Leavenworth.