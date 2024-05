Una 13enne partecipa a una sfida di TikTok e muore strangolata

La polizia tedesca ha denunciato il caso venerdì (foto d'archivio). Keystone

In Germania una ragazza di 13 anni è morta affrontando una sfida su TikTok. Sembra che la giovane si sia strangolata.

zis Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te In Germania una ragazza di 13 anni è morta affrontando una sfida su TikTok.

Pare che si sia strangolata a morte. Mostra di più

Una pericolosa ondata di sfide su TikTok ha mietuto un'altra vittima in Germania. Una ragazza di 13 anni, del distretto di Kassel, ha perso la vita per le conseguenze della «Blackout Challenge», in cui i partecipanti si devono strangolare fino a svenire.

L'Ufficio del pubblico ministero ha confermato il tragico incidente e ha avviato un'indagine sul decesso, come riportato dall'«Hessisch Niedersächsische Allgemeine».

La ragazza ha partecipato alla sfida alla fine di aprile. Secondo il quotidiano tedesco, la 13enne si è recata nella sua stanza intorno alle 21.00 dopo aver augurato la buona notte alla madre, e ha poi fatto quello che prevede la competizione, riprendendosi con un cellulare.

A differenza di altri partecipanti, lei era da sola e nessuno era in grado di intervenire in caso di emergenza. È stato lo zio a trovarla senza vita.

In tutto il mondo ci sono stati diversi decessi legati a questa pericolosa sfida. La madre della ragazza ha pubblicamente messo in guardia altri giovani e ha fatto appello ai genitori affinché parlino con i loro figli dei rischi dei social media.

L'operatore di TikTok «Bytedance» è già stato criticato per la mancanza di precauzioni di sicurezza e di protezione dei minori. L'UE ha avviato un procedimento contro la società.