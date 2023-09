Una compagnia aerea perde il cane di una passeggera... sulla pista d'atterraggio

Paula Rodriguez è volata da Santo Domingo agli Stati Uniti. Ma la compagnia aerea Delta le ha perso il suo cane. Paula Rodriguez

Paula Rodriguez e il suo cane Maia volevano recarsi in California. Ma la compagnia aerea Delta perde l'animale e la padrona deve tornare a casa senza la sua compagna a quattro zampe.

Hai fretta? blue News riassume per te Paula Rodriguez ha viaggiato con il suo cane Maia da Santo Domingo agli Stati Uniti.

Per un problema di visto le viene negato l'ingresso agli Stati Uniti e deve passare una notte in un centro di detenzione. Il suo cane non è ammesso nella struttura e deve lasciarlo a degli addetti aeroportuali.

Il giorno seguente, Rodriguez sarebbe dovuta tornare in aereo nella Repubblica Domenicana, dopo essersi ripresa il suo cane.

Ma al punto d'incontro Maia non c'è. Le viene detto che è scappata sulla pista.

La compagnia aerea continua a cercare l'animale.

Rodriguez è dovuta tornare in aereo nel suo Paese. Mostra di più

Paula Rodriguez voleva andare in vacanza a San Francisco, negli Stati Uniti. Ha preso un volo da Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Si porta anche il suo cane Maia. Entrambe arrivano nel Paese a stelle e strisce insieme, ma Rodriguez deve tornare a casa senza di lei.

La compagnia aerea ha smarrito il cane.

Ma come è potuto accadere? Il 18 agosto, la Rodriguez era in viaggio per una vacanza di due settimane in California con Maia, di sei anni. Aveva scelto la Delta Airlines perché l'animale potesse volare in cabina ai suoi piedi.

Visto turistico rifiutato

Ha fatto scalo all'aeroporto Hartsfield-Jackson di Atlanta prima di proseguire il volo per San Francisco. Al suo arrivo ad Atlanta alle 18.55 di venerdì, la Rodriguez ha però ricevuto un avviso dai funzionari di frontiera che non soddisfaceva i requisiti per il suo visto turistico.

Le hanno spiegato che il suo visto era stato annullato e che sarebbe dovuta tornare a casa con il volo successivo. Poiché era previsto per il giorno dopo, le è stato detto che avrebbe dovuto passare la notte in un centro di detenzione, ma che non poteva portarsi il cane.

«Hanno chiamato un agente della Delta che mi ha portato via Maia», ha raccontato Rodriguez alla CNN. Ha chiesto più volte dove sarebbe stata portata. Le è stato risposto di non preoccuparsi, che sarebbe stata ospitata in una struttura il cui personale era addestrato ad accudire animali. Le avrebbero dato cibo e acqua e si sarebbero presi cura di lei. «Non era la mia volontà, ma ho capito. Non potevo fare nulla e mi sono fidata di lui.»

Il ricongiungimento promesso non avviene

Il giorno dopo avrebbe dovuto riabbracciare Maia al cancello. Ma il ricongiungimento non avviene. L'animale non si trova al punto d'incontro e da quel momento in poi non è più rintracciabile. «Il personale al cancello ha iniziato a telefonare. Un responsabile è venuto a dirmi che la stavano cercando, che avrebbe dovuto essere nella struttura ma che non aveva tempo di cercarla e che avrei dovuto prendere l'aereo», ha raccontato Rodriguez.

«Sono andata nel panico e ho detto: "Mi dispiace, non posso salire sull'aereo se mi dite che non sapete dov'è il mio cane"». Il volo viene nuovamente posticipato, ma la donna deve prendere l'aereo successivo.

Lunedì, due giorni dopo la scomparsa del cane, la donna racconta di essere stata chiamata da un rappresentante della Delta a Santo Domingo.

«Ha detto che la stavano trasportando all'aereo sulla pista e che il personale aveva aperto il trasportino e Maia era saltata fuori dall'auto ed era fuggita in mezzo alla pista», racconta la donna alla CNN.

«Gli aerei sono decollati e arrivati. Mi ha detto che l'hanno inseguita, ma lei ha continuato a correre sempre più veloce e alla fine è scappata. È tutto quello che so».

Ricerche del cane in corso

Alla CNN, un portavoce di Delta ha dichiarato: «Delta ha lavorato per trovare l'animale e riunirlo alla passeggera, e rimaniamo in contatto con la Signora Rodriguez per tenerla informata. I dipendenti Delta sono profondamente preoccupati per la passeggera e per il cane, e stiamo continuando le nostre ricerche e lavorando a stretto contatto con il Dipartimento dell'Aviazione della città di Atlanta e con altre parti interessate».

Rodriguez può quindi solo continuare ad aspettare - e a sperare.