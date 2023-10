Una coppia australiana vince una mega villa e... si lamenta

Andrea e Kevin Griffin hanno vinto una villa da 4,2 milioni di dollari vicino a Melbourne. Ma i due non sono contenti. Il problema? Mancherebbero i mobili.

Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia ha vinto alla lotteria una lussuosa villa. L'abitazione vale circa 2,4 milioni di franchi svizzeri.

I due si erano già lamentati al momento della consegna. Tra le altre cose, mancano un tapis roulant e un tosaerba robotizzato, che secondo loro erano stati promessi.

Secondo la società della lotteria, invece, questi non facevano parte del premio. Mostra di più

Immaginate di aver vinto una villa da 4,2 milioni di dollari. Riuscite a immaginare un qualsiasi motivo per cui lamentarvi? Gli australiani Andrea e Kevin Griffin sì.

E non del tutto per caso: per un anno la coppia ha pagato una quota mensile di 20 dollari alla società di lotterie LMCT+. Questa è stata fondata nel 2018 dalla star di internet Adrian Portelli. Le quote di iscrizione fanno partecipare automaticamente le persone a concorsi in cui si possono vincere case, biciclette, auto e barche.

La coppia chiede 60.000 franchi

I Griffin hanno fatto centro e hanno vinto la super villa a Grisborne, a nord-ovest di Melbourne. Ma il loro entusiasmo non è durato a lungo. Ora chiedono addirittura a Portelli la restituzione di quasi 60.000 franchi, come scrive il «The Sun».

L'accusa: mancavano arredi costosi. Secondo i video della lotteria, oltre alla casa avrebbero avuto diritto anche a un tosaerba robotizzato, un tapis roulant e un affumicatore per barbecue. Le riprese di una telecamera di sorveglianza mostrerebbero i dipendenti di Porelli mentre rimuovono questi oggetti dalla casa prima che la coppia vi si trasferisca.

L'accusato si difende sostenendo che questi oggetti di lusso sono stati utilizzati solo per la messa in scena dei video promozionali. Secondo le linee guida della lotteria, gli oggetti non fanno parte del premio.

«Mi sta facendo impazzire»

Portelli accusa ora la coppia di essere ingrata e pubblica sui social media un video della consegna delle chiavi, dove i due già brontolano.

«Purtroppo il premio più grande è andato alle persone più ingrate», commenta un utente di Instagram. «Questa cosa mi fa impazzire», commenta qualcun'altro.

Ma Portelli forse non è del tutto innocente, almeno non agli occhi delle autorità. La sua società, LMCT+, è sotto inchiesta in due parti dell'Australia per violazione delle leggi sul gioco d'azzardo.