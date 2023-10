Una coppia della Goldküste zurighese accumula un'enorme pila di tasse e... scappa

La sponda destra del Lago di Zurigo, popolarmente conosciuta come «Goldküste» (la costa d'oro, ndt) vicino a Meilen. KEYSTONE

Una benestante coppia della Goldküste zurighese deve al comune di Meilen 670'000 franchi in tasse, ma nel frattempo i due si sono dati alla macchia. I coniugi sarebbero partiti per Doha nel Qatar.

Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia sposata deve al comune di Meilen nel Cantone di Zurigo 670'000 franchi in tasse.

Il debito è costituito principalmente dalle imposte statali e comunali.

Il comune ha emesso un decreto di sequestro e lo ha pubblicato sul foglio ufficiale.

Se i due coniugi non pagano entro 30 giorni rischiano l'arresto. Mostra di più

Una coppia benestante ha messo in difficoltà finanziarie la comunità di Meilen?

I debiti dei due sono in ogni caso altissimi: in totale hanno accumulato 670'000 franchi di fatture fiscali non pagate nei confronti del comune della Goldküste di Zurigo (il nome con cui è popolarmente conosciuta una parte della riva destra del Lago di Zurigo, ndt).

Come riporta lo «Zürichsee-Zeitung» (contenuto a pagamento, ndr), la coppia è ormai scomparsa e si troverebbe a Doha, la capitale del Qatar.

Per convincere marito e moglie a pagare i propri debiti con lo Stato, il comune di Meilen ha emesso un cosiddetto decreto di sequestro e lo ha pubblicato nel foglio ufficiale. Questo serve come base giuridica per un'eventuale esecuzione.

La coppia non è in grado di pagare?

Un tale decreto è solitamente emesso quando un'autorità ha dei dubbi sulla solvibilità di un debitore.

Secondo il dossier, la maggior parte dei debiti della coppia sono tasse statali e comunali accumulate dal 2020 al 2022, che non sono ancora state pagate. Anche per l’anno in corso la coppia ha un debito di circa 5'000 franchi.

Scoperta una rete di 90 aziende

Il giornale zurighese afferma di aver scoperto qualcosa di più sui retroscena di questo significativo obbligo fiscale ancora scoperto. È emerso che il marito moroso è un austriaco membro del consiglio di amministrazione di diverse società attive in numerosi settori.

Queste aziende fanno quindi parte di un gruppo più ampio, gestito esclusivamente dalla coppia, che comprende circa 90 aziende, tra cui l'agenzia di viaggi della moglie.

Il comune di Meilen ha fissato però un termine: se le imposte dovute non saranno pagate entro 30 giorni, potrebbe essere avviata una procedura di arresto. Questo comporterebbe il congelamento temporaneo dei beni della coppia e l'eventuale recupero dei crediti.