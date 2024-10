Mangiare tortellini contaminati potrebbe essere costato la vita a una donna in Germania. Johanna Rüdiger/dpa-tmn

Una donna è morta poco dopo aver mangiato in un ristorante bavarese e diverse persone si sono ammalate. Al centro delle indagini ci sono dei tortellini.

dmu Dominik Müller

Una donna di 46 anni ha mangiato dei tortellini in un ristorante ed è morta poco dopo. Il caso sta tenendo impegnata la polizia dell'Alto Palatinato bavarese. Non si sa ancora se ci sia un collegamento tra il pasto e il decesso.

Tuttavia ci sono molti indizi: diversi ospiti che hanno mangiato nel ristorante in questione nella città di Schwarzenfeld lo stesso giorno si sono poi ammalati.

Le autorità competenti hanno analizzato alcuni campioni della pasta e hanno fatto una scoperta: è stato rilevato il batterio Bacillus cereus.

A crudo però i tortellini sono risultati privi del germe. Di conseguenza questo potrebbe essere entrato nel piatto durante il processo di preparazione. I risultati definitivi dei test sono ancora in attesa.

Il ristorante è stato chiuso

Il Bacillus cereus è un battere che si trova nel suolo. Può essere trasferito agli alimenti attraverso la contaminazione con particelle di terreno o polvere contenenti spore.

Anche se non viene reso completamente innocuo dal riscaldamento, una bassa carica batterica non rappresenta normalmente un rischio per la salute. Questo è quanto scrive l'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi in un testo informativo.

Diventa pericoloso solo se se ne consumano grandi quantità. Le possibili conseguenze sono disturbi gastrointestinali.

Secondo la «Mittelbayerische Zeitung», il ristorante in questione, una pizzeria, ha chiuso. Gli inquirenti stanno verificando se il caso sia riconducibile a lesioni personali colpose con diverse vittime.