Una foto scattata dal radar lascia senza parole gli agenti di polizia

Ecco quello che si sono trovati di fronte gli agenti... Polizei Dortmund

In Germania un radar riscontra un'infrazione alla velocità in autostrada e scatta la foto di rito. Ma è solo successivamente, quando l'immagine viene analizzata da chi di dovere, che viene notato l'insolito abbigliamento del conducente. Ma la Polizia non lo trova divertente...

Un automobilista è stato immortalato da un radar sull'autostrada A45, vicino a Dortmund, con un costume che ricorda un personaggio del Muppet Show o di Sesame Street.

Ma la Polizia, rimasta inizialmente stupita, ha poi avvertito che il costume limita fortemente il campo visivo e quindi aumenta notevolmente il rischio di incidenti.

Il proprietario del veicolo, un 57enne di Hagen, ha ricevuto una multa di 40 euro, ma solamente per infrazione alla velocità. Mostra di più

In Germania, un radar mobile ha scattato una foto decisamente insolita sull'autostrada A45 vicino a Dortmund: seduta alla guida dell'auto che ha commesso un'infrazione alla velocità c'era una persona con indosso un buffo costume.

Il travestimento ricorda un personaggio del Muppet Show o di Sesame Street.

È successo a metà settembre: il conducente stava viaggiando in direzione di Hagen a 11 km/h più veloce del consentito. Non è noto se l'automobilista abbia deliberatamente accelerato per farsi fotografare con la maschera in testa e avere così una storia divertente da raccontare agli amici, corredata dalla prova.

Quello che si sa è che la polizia non ha trovato divertente il gesto. O forse sì, almeno un po', ma per dovere ha in seguito dovuto avvertire che quanto fatto ha aumentato significativamente il rischio di incidenti: il travestimento limitava infatti fortemente il campo visivo.

Ad ogni modo al guidatore, che si è poi scoperto essere un uomo di 57 anni di Hagen, è stata inflitta solamente una multa per eccesso di velocità, ma riceverà anche una lettera di avvertimento dall'ufficio competente.

