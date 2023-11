Una guardia di sicurezza sopravvive all'attacco di un orso nella cucina dell'hotel

Nella località di sport invernali di Aspen, un grizzly ha cercato del cibo nella cucina dell'hotel del resort di lusso «St. Regis». Una guardia di sicurezza è entrata nella cucina per controllare e l'orso l'ha attaccata.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella cucina di un hotel nella località sciistica americana di Aspen, una guardia di sicurezza ha sorpreso un grizzly in cerca di cibo.

Le riprese di una telecamera di sorveglianza mostrano l'orso che ha attaccato l'uomo, ma che fortunatamente si è ferito solo leggermente.

L'agenzia ambientale ha rintracciato l'animale per sopprimerlo. Mostra di più

Nella regione intorno alla roccaforte degli sport invernali di Aspen, nello Stato americano del Colorado, vivono dai 17.000 ai 20.000 orsi. Non è dunque insolito che si avventurino più vicino agli insediamenti in cerca di cibo per prepararsi al letargo. Un grizzly può infatti irrompere anche nella cucina di un albergo: ed è proprio quello che è successo nell'hotel di lusso «St. Regis».

Le riprese di una telecamera di sorveglianza mostrano l'orso che attraversa la cucina e si guarda intorno con calma. Quando una guardia di sicurezza controlla i locali, all'inizio non si accorge dell'animale nella stanza accanto. L'orso lo carica, si alza e lo spinge a terra con entrambe le zampe. L'uomo si alza immediatamente e barcolla. L'orso se ne va nella direzione opposta.

Secondo un comunicato stampa del Colorado Parks & Wildlife CPW, la guardia è stata portata in un vicino ospedale, curata per le abrasioni e rilasciata il giorno dopo l'attacco.

Le autorità rintracciano l'orso e lo sopprimono

Come le autorità hanno in seguito comunicato, i funzionari della fauna selvatica hanno rintracciato l'orso poco dopo l'attacco, lo hanno catturato e lo hanno soppresso. Il grizzly è stato chiaramente identificato da una macchia bianca sul petto.

«Questo incidente ci ricorda che gli orsi sono ancora attivi e si stanno preparando per il letargo. È responsabilità di tutti dare spazio alla fauna selvatica e ricordarsi di fare attenzione agli orsi in ogni momento», ha detto un portavoce del CPW.

Anche in Europa di recente si sono verificati dei pericolosi incontri con i predatori. Un 14enne svedese ha salvato suo padre dall'attacco di un orso con i pugni. In primavera in Trentino un'orsa bruna ha ucciso un runner. Altri due corridori sono stati attaccati da un orso bruno in Slovacchia. Uno di loro ha riportato ferite lievi.