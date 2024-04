Una madre di tre figli ha un cancro più unico che raro, che lascia perplessi anche i medici

La britannica Alison Varley è affetta da una forma di cancro molto rara. JustGiving

È madre di tre figli e soffre di una malattia tumorale molto rara: il cancro all'appendice di una donna britannica sta sollevando grossi interrogativi tra medici ed esperti.

Una visita dal medico per quello che sembrava un raffreddore ha cambiato per sempre la vita di una mamma di tre figli. Dopo essersi rivolta al dottore per difficoltà respiratorie, Alison Varley, invece di un semplice rimedio per la tosse, ha ricevuto una diagnosi molto seria.

Secondo il quotidiano britannico «Daily Mail», la 42enne è affetta da un cancro all'appendice, una delle malattie tumorali più rare in assoluto. Così rara, infatti, che persino i medici sono perplessi su come trattare la paziente.

Secondo il giornale, la scoperta della malattia è stata uno shock per Varley. Nei suoi polmoni si erano accumulati diversi litri di liquido che dovevano essere rimossi, segno diretto di una grave malattia.

La diagnosi di cancro dell'appendice era inaspettata, soprattutto perché si tratta di un cosiddetto adenocarcinoma a cellule caliciformi, un tumore così poco comune che non viene quasi registrato nelle statistiche mediche.

Questo tipo di tumore viene spesso diagnosticato per caso durante un'appendicectomia, il che aumenta il rischio che sia in stato avanzato e si sia già diffuso. Se ha già colpito le ghiandole linfatiche, può provocare grandi accumuli di liquidi nell'organismo. Come nel caso della madre, nei polmoni.

«Sono completamente terrorizzata»

«Il mio tumore è più unico che raro», riferisce la donna britannica. A renderlo senza eguali è il suo patrimonio genetico. Il trattamento abituale, ossia una combinazione di chirurgia e immunoterapia, non ha quindi sortito l'effetto desiderato. «È per questo che i medici hanno difficoltà con me», spiega Varley.

Dopo che il tumore è stato osservato a lungo, ora si è diffuso anche al colon. La donna ripone le sue speranze nella chemioterapia, il cui esito è però incerto.

«Sono completamente terrorizzata e spaventata per i miei figli», dice la madre di un bambino di due anni, uno di quattro e un figlio adulto. Non è certo che riuscirà a sopravvivere abbastanza a lungo per trascorrere il Natale con i suoi figli.

Appello a donazioni

Una piccola consolazione per lei è che i suoi amici, per sostenerla, hanno lanciato un appello a fare donazioni per alleviare almeno le preoccupazioni finanziarie.

«Alison è una delle persone più forti che conosciamo, ma ha un futuro incerto davanti a sé e vuole che la sua famiglia sia al sicuro mentre combatte contro il cancro», si legge nell'appello alle donazioni sul portale «JustGiving».

«Se io non sto bene e mi contorco nel mio letto per il dolore, almeno posso essere sicura che i miei figli avranno qualcosa da mangiare», dice Varley, la quale aggiunge di non avere comunque ancora perso la speranza.