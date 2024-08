Una madre e le due figlie muoiono dopo aver pulito un gabinetto intasato

Un bagno intasato è stato fatale per le tre donne. Carola Frentzen/dpa

In Thailandia un bagno intasato è stato fatale per una madre e le sue due figlie. A seguito del tentativo di pulirlo per bene, le tre donne hanno infatti perso la vita. Ecco qual è stata la causa.

Secondo la polizia, la madre e le due figlie hanno usato acido solforico e soda caustica.

Tre donne sono morte in Thailandia a seguito del tentativo di pulire un gabinetto intasato. Per farlo infatti la donna di 60 anni e le sue figlie di 34 e 25 hanno usato acido solforico e soda caustica, ossia una miscela mortale, secondo la polizia.

L'incidente è avvenuto nella provincia di Chon Buri, a sud-est di Bangkok.

La famiglia ha utilizzato un prodotto a base di acido solforico, non autorizzato, nella stanza da bagno che era larga solo 1,20 metri e lunga 2,50 e con solo un piccolo foro di ventilazione. Lo ha riportato il quotidiano «Bangkok Post», citando Trairong Phiwpan del Dipartimento forense della polizia.

Il prodotto in questione insieme alla soda caustica ha creato dei vapori tossici che praticamente sono rimasti intrappolati nella stanza e quindi inalati dalle tre donne.

La polizia avverte la popolazione

La madre e le due figlie sono state trovate senza vita solo diverse ore dopo. Dalle loro bocche era uscita un sacco di saliva e i polpastrelli e le labbra erano di colore verde scuro.

Una delle donne era già morta, mentre le altre due sono decedute in seguito in ospedale. La polizia ha avviato un'indagine e ha avvertito la popolazione sul fatto di non utilizzare la pericolosa miscela chimica.

