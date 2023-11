Immagine d'illustrazione PantherMedia / Sergio Monti

L'inverno in Svizzera è caratterizzato da buio, freddo e pioggia o neve. E molte persone ne soffrono. Un'esperta rivela come riconoscere la tristezza invernale e cosa si può fare al riguardo.

Tra il 23 e il 25% della popolazione svizzera soffre di depressione invernale.

Il 90% riconosce i cambiamenti nell'energia, nel sonno e nell'appetito durante i mesi invernali.

Umore peggiorato, minore interesse per attività che altrimenti porterebbero gioia, energia ridotta, mancanza di esercizio fisico o un elevato bisogno di sonno sono segni della depressione invernale.

La psicoterapeuta Roya Sabeti rivela cosa si può fare contro la depressione invernale in un'intervista a blue News.

Al mattino è ancora buio mentre si va in ufficio ed è già buio quando si torna a casa: l'inverno svizzero è tutt'altro che baciato dal sole. Inoltre, ci si può imbattere nella pioggia per giorni od occasionalmente anche nella neve, che porta un freddo gelido. La meteo influenza la mente di molte persone.

In Svizzera, tra il 23 e il 25% della popolazione soffre della cosiddetta «depressione invernale», spiega a blue News Roya Sabeti. La 35enne è una psicoterapeuta riconosciuta dalla Confederazione e lavora nel suo studio a Lucerna.

Chi è Roya Sabeti Roya Sabeti è psicoterapeuta riconosciuta a livello federale, vicedirettrice del programma di lavoro sostenuto PUK (reinserimento professionale delle persone affette da malattie mentali) e docente di psicologia della salute presso l'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna.Immagine: zVg

È importante distinguere tra la malinconia invernale e la depressione invernale, nota anche come depressione stagionale. Quest'ultima è spesso considerata come un sottotipo di depressione clinica, perché ad oggi gli esperti non sono d'accordo sul fatto che esista effettivamente come diagnosi indipendente.

Di solito, i primi segni di malinconia invernale compaiono in autunno, raggiungono il loro picco da dicembre a febbraio per poi migliorare di nuovo in primavera.

«Questo porta a una cosiddetta remissione spontanea, cioè una scomparsa dei sintomi senza fare attivamente nulla», afferma lo psicoterapeuta. In sostanza, quando la natura si risveglia, anche noi esseri umani rifioriamo.

Il 90% delle persone si sente svogliato in inverno

Negli ultimi anni, Roya Sabeti è diventata sempre più consapevole del fatto che l'inverno sta mettendo a dura prova gli svizzeri. «Circa il 90% della popolazione nota cambiamenti nell'energia, nel sonno e nell'appetito durante i mesi invernali. La natura sembra incoraggiare le persone a rallentare».

Se tali sintomi siano un'introspezione naturale durante la stagione buia o qualcosa di patologico, cioè che richieda un trattamento, dipende sempre dalla pressione soggettiva. Sabeti ritiene che «la depressione invernale diventa un problema solo quando porta sofferenza e restrizioni nella vita di tutti i giorni».

Una domanda quindi sorge spontanea: come faccio a sapere se sono affetto da depressione invernale? Secondo Sabeti, questi sono i possibili segni da non sottovalutare: umore peggiorato, meno interesse per attività che altrimenti sarebbero piacevoli, energia ridotta, insonnia e cambiamenti nell'appetito.

Lo sport e la vitamina D aiutano

Per combattere la depressione invernale sono essenziali l’attività fisica regolare, un’alimentazione sana e il contatto con il mondo esterno, nonché uno stile di vita consapevole.

La psicoterapeuta cita uno studio pubblicato nel 2019 sulla rivista «Depression and Anxiety», in cui i soggetti si esercitavano regolarmente per circa quattro ore alla settimana. Il risultato? Una minore possibilità di sviluppare depressione. «Questo era il caso anche se avevano una predisposizione genetica alla depressione», spiega Sabeti.

Questo perché l'esercizio fisico moderato può portare a un maggiore rilascio di endorfine, che a sua volta migliora l'umore. Non importa che tipo di sport sia. Tuttavia, la psicoterapeuta afferma: «Si consiglia in particolare di fare esercizio fisico all'aperto alla luce del giorno».

Cosa può essere utile anche in inverno? L'integrazione di vitamina D. La vitamina solare, tra le altre cose, si occupa della regolazione della serotonina, il cosiddetto ormone della felicità. «La ridotta esposizione alla luce solare in inverno può portare a un aumento della carenza di vitamina D e quindi a una riduzione della serotonina», afferma Sabeti.

Mantieni i contatti sociali anche in inverno

La nostra mente ci ringrazierà anche se riusciamo a contrastare il crescente ritiro sociale causato dal clima invernale e quindi a mantenere le amicizie.

Secondo l'esperta, le relazioni con le altre persone sono parte integrante della nostra vita, il che influenza il nostro benessere attraverso la sensazione di connessione con altre persone. Sabeti sottolinea: «I contatti sociali di supporto possono persino fungere da cuscinetto per la depressione».

Ciononostante, non bisogna trascurare se stessi. Poiché siamo a casa più spesso a causa delle basse temperature e abbiamo meno distrazioni, siamo sempre più costretti a trascorrere del tempo e ad occuparci di noi stessi in inverno. «Questo confronto personale può essere impegnativo, perché abbiamo dimenticato come essere in contatto con noi stessi», dice la psicoterapeuta.

Può quindi aiutare il rendere consapevolmente bello il tempo per se stessi e, ad esempio, accendere candele, decorare l'appartamento o ascoltare musica che ci piace. Fare qualcosa di buono per se stessi significa sempre prendersi cura e ricaricare consapevolmente le proprie energie.

Ecco quando chiedere un aiuto

Se lotti così tanto con la depressione invernale da sentirti limitato nella vita di tutti i giorni e non noti alcun miglioramento anche con questi suggerimenti, dovresti prendere in considerazione l'idea di chiedere un aiuto professionale.

Secondo Roya Sabeti, una valutazione da parte di uno specialista può evitare che la depressione invernale si trasformi in una depressione clinica manifesta che rimane inosservata.