Una poliziotta versa dell'olio in testa a un attivista del clima

Un video sta circolando sui social network ed è stato commentato migliaia di volte. Nel filmato (vedi sopra) si può vedere una poliziotta che versa dell'olio su un attivista per il clima. L'incidente è oggetto di indagine.

Hai fretta? blue News riassume per te Un video che Letzte Generation ha pubblicato su X sta facendo scalpore su internet.

Nel breve filmato, si vede un'agente di polizia tedesca versare un liquido, probabilmente olio, sulla nuca di un attivista per il clima, mentre rimuove un blocco stradale. Mostra di più

Durante un blocco stradale, una poliziotta ha versato dell'olio su un attivista del clima incollato alla strada di Mannheim in Germania. Adesso bisognerà chiarire se l'agente abbia agito di proposito oppure no. Il breve filmato sta già provocando forti reazioni online.

Il caso ha avuto luogo negli scorsi giorni ed è stato condiviso e commentato innumerevoli volte dopo che Letzte Generation ha pubblicato il corrispondente post su X (ex Twitter).

🙉 Hoppala! Da ist der Polizistin der Ölkanister ausgerutscht. pic.twitter.com/OyKfHs7hZy — Letzte Generation (@AufstandLastGen) September 5, 2023

Come annunciato dalla polizia, la presidenza esaminerà in che misura il caso comporterà conseguenze penali o disciplinari. Secondo numerosi commenti in rete, soprattutto su X, ci sono pochi dubbi che il gesto sia stato intenzionale.

In ogni caso, gli attivisti di Letzte Generation l'hanno presa con umorismo. «Ops! La poliziotta ha fatto scivolare la tanica dell'olio», si legge sopra il video.