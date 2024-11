Una postina non consegna la corrispondenza per 10 anni: «Colpa del mal di schiena»

Le lettere non recapitate in 10 anni Polizia di Stato italiana

Una postina di Cassino, in provincia di Frosinone, ha accumulato 40 kg di corrispondenza non consegnata in dieci anni, tra cui una bolletta del 2014 e atti giudiziari del 2016, giustificandosi con problemi di salute.

Redazione blue News ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te Una postina di Cassino, in provincia di Frosinone, non ha consegnato la corrispondenza per 10 anni.

A casa sua e nella sua auto sono state ritrovate lettere e bollette, per un peso pari a ben 40 kg.

Le indagini sono state avviate dopo che alcuni residenti della zona hanno segnalato la mancata ricezione di documenti importanti.

La donna ha giustificato il mancato recapito con problemi di salute, in particolare un persistente mal di schiena. Mostra di più

La scoperta di 40 kg di corrispondenza non consegnata a casa ha portato alla denuncia di una postina di Cassino, in provincia di Frosinone.

La donna, assegnata al recapito nella zona, ha accumulato la posta in una stanza della sua abitazione e nel portabagagli della sua auto. Tra le lettere non consegnate, la più vecchia è una bolletta dell'energia elettrica del 2014, mentre tra le buste contenenti atti giudiziari, una risale al 2016.

Le indagini, come riporta tra gli altri «Leggo.it», sono state avviate dopo che alcuni residenti della zona hanno segnalato la mancata ricezione di documenti importanti.

La polizia, intervenuta per verificare la situazione, ha trovato la corrispondenza accatastata in casa della postina, che ora dovrà rispondere delle accuse mosse nei suoi confronti.

Colpa del mal di schiena

La donna ha giustificato il mancato recapito della corrispondenza con problemi di salute, in particolare un persistente mal di schiena che le avrebbe impedito di svolgere il suo lavoro correttamente.

Questo caso ha sollevato preoccupazioni tra i residenti di Cassino, che si interrogano sulla gestione del servizio postale nella loro area. Le autorità postali stanno collaborando con la polizia per garantire che la corrispondenza venga finalmente consegnata ai legittimi destinatari.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.