La 40enne francese è deceduta mentre stava partecipando alla Aegean 600, regata che in oltre 600 miglia percorre una rotta tra le isole del Mar Egeo. (Foto simbolica) Keystone

Una donna francese di 40 anni che stava partecipando alla regata Aegean 600 è morta in un incidente lunedì sera al largo della costa dell'isola greca di Kasos. Lo riporta il portale del quotidiano greco Kathimerini.

SDA

La donna è finita in acqua mentre venti fortissimi sollevavano mareggiate con onde alte due metri: anche un altro membro dell'equipaggio, un uomo ucraino di 46 anni, è finito in mare ma è stato tratto in salvo e si trova in buone condizioni di salute.

Anche un altro velista, un uomo di 61 anni che gareggiava sotto la bandiera polacca è rimasto ferito. La regata era iniziata domenica scorsa a Capo Sounio, in Attica, e 69 imbarcazioni avevano preso il largo per navigare lungo un percorso di 605 miglia tra le isole del Mar Egeo.

«Abbiamo incontrato venti di oltre 25 nodi intorno alle 22 di ieri sera prima di doppiare Kasos, nello stretto con Creta. Quando abbiamo provato a invertire la rotta, il vento non ce lo ha permesso. Poi, improvvisamente, i venti hanno superato i 40 nodi», ha dichiarato a Kathimerini Evi Delidou dall'Aether, una delle imbarcazioni rimaste in gara.

«Eravamo spaventati per la nostra vita e per la barca. Le onde erano alte più di due metri, la barca ballava e il vento la sballottava come un guscio di noce», ha aggiunto Delidou.

SDA