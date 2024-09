Un'assistente di volo italiana s'accascia improvvisamente davanti ai passeggeri e muore

Il decesso è avvenuto a bordo di un aereo di ITA Airways. Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via ZUMA/dpa

Poco prima del decollo, un'assistente di volo italiana ha avuto un collasso ed è morta. Le cause del decesso non sono ancora chiare.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un'assistente di volo ITA Airways di 57 anni ha avuto un collasso poco dopo essere salita a bordo dell'aereo ed è morta nonostante le immediate misure di soccorso.

La donna aveva già lamentato un malessere al gate, ma non ha cercato aiuto medico perché aveva fretta di raggiungere la sua famiglia a Roma.

Le cause del decesso sono ancora sconosciute. Mostra di più

Poco prima della partenza di un aereo della compagnia aerea italiana ITA Airways, un'assistente di volo si accascia. Pochi minuti dopo muore.

La 57enne avrebbe lamentato un malessere al gate. Non ha chiesto assistenza medica, riferisce il portale «Unilad». Aveva molta più fretta di tornare a Roma dal marito e dai tre figli.

Subito dopo l'imbarco, l'assistente di volo si è improvvisamente accasciata. Ai passeggeri è stato chiesto di lasciare l'aereo. In serata è stato organizzato per loro un aereo sostitutivo. L'incidente ha causato diversi ritardi in aeroporto.

I servizi di emergenza sono stati chiamati immediatamente ma non hanno potuto evitare il decesso della donna, la cui causa non è ancora chiara.

«La conoscevo. Era una donna intelligente, sempre sorridente e cordiale», ha dichiarato Alberto Mosca, sindaco del suo comune di origine, Sabaudia. A nome del Comune ha espresso le sue condoglianze ai parenti.