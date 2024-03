Nel campus dell'Università di Harvard. (immagine d'illustrazione) Keystone

Mentre passa in rassegna la sua collezione di ossa e altri resti umani, l'Università di Harvard ha preso un primo provvedimento: ha rimosso dalla biblioteca la legatura di un libro dell'Ottocento realizzata con la cute di un cadavere.

Per anni il macabro volume – un trattato sull'anima umana – era rimasto tra gli oltre 20 milioni di libri delle raccolte, esibito a volte per mettere a disagio i nuovi dipendenti.

Nel 2014 l'ateneo della Ivy League situato a Cambridge, in Massachusetts, era diventato lo zimbello mondiale avendo annunciato di aver usato nuove tecnologie per accertare l'origine umana della pergamena.

Ora, dopo un lungo dibattito, l'università ha annunciato di aver rimosso la copertina «a causa della sua natura eticamente discutibile» e che «sta esplorando le opzioni per eliminare con rispetto» i macabri resti.

Una meditazione sull'anima

Il libro «Dei Destini dell'Anima» è opera del poeta e letterato francese Arsene Houssaye. Secondo una nota conservata al suo interno, la pelle pergamenata sarebbe stata tratta dalla schiena di una malata mentale morta di ictus e di cui nessuno aveva reclamato il cadavere.

«Nessun ornamento è stato stampato sulla copertina per preservarne l'eleganza. Guardando attentamente se ne vedono i pori», si legge nel messaggio a firma Ludovic Bouland, luminare della medicina e appassionato bibliofilo: «Un libro sull'anima umana merita di avere una copertina umana».

Il volume, una meditazione sull'anima e la vita dopo la morte, era stato donato da Houssaye a Bouland intorno al 1880. Ad Harvard era arrivato nel 1934 in prestito dal collezionista e bibliofilo John B. Stetson (lo stesso della omonima industria di cappelli) e poi donato in via definitiva dalla vedova nel 1954.

Bibliopegia antropodermica

Per macabra che sembri oggi, la pratica di rilegare libri in pelle umana – la cosiddetta bibliopegia antropodermica – era un tempo abbastanza comune: «Spesso erano rilegate in pelle umana le confessioni di criminali. In altri casi era un individuo che chiedeva di essere ricordato e conservato dai suoi cari in forma di libro», si leggeva fino a poco tempo fa sul blog della biblioteca.

L'annuncio della rimozione è arrivato tre anni dopo che Harvard ha avviato una ricognizione dei resti umani in suoi possesso nell'ambito di un più vasto mea culpa sul ruolo della schiavitù e del colonialismo nella fondazione degli atenei Usa. All'epoca l'allora presidente di Harvard Lawrence Bacow aveva fatto mea culpa per la parte avuta dall'università «in pratiche che mettevano l'iniziativa accademica al di sopra del rispetto per i morti e la decenza».

