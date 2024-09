L'oca canadese Lukas dopo essere stata fermata. Polizeidirektion Kiel

Un'oca si è introdotta in un appartamento di Kiel, una città portuale tedesca. Dopo non poche difficoltà, la polizia è riuscita a catturare l'animale e a liberarlo in natura illeso.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te La polizia di Kiel, città portuale tedesca, è stata chiamata sabato a causa dell'apparizione di un'oca in un appartamento.

L'animale ha fatto un pasticcio in cucina, ma gli agenti sono riusciti a catturarlo e a riportarlo nel suo ambiente naturale. Mostra di più

È stata un'operazione insolita quella per la quale gli agenti del secondo distretto di polizia di Kiel, città portuale tedesca, sono stati chiamati sabato sera. Un'oca si era infatti introdotta in un appartamento del centro.

I servizi di emergenza sono rimasti stupiti quando hanno trovato l'animale che si aggirava, intorno alle 21.00, tra le stanze della casa. L'oca canadese si era infine accomodata in cucina e stava ispezionando tutto quello che trovava in giro.

Gli agenti si sono quindi messi all'inseguimento dell'animale, il quale ha però dimostrato un'agilità sorprendente. Un poliziotto è infine riuscito a catturarlo, avvolgendolo in una coperta.

L'oca è in seguito stata rilasciata nel suo ambiente naturale e ribattezzata «Lukas».