Bild: AP Photo/Aaron Favila

L'Asia meridionale sta soffrendo a causa di temperature disumane. Nelle Filippine la vita quotidiana è gravemente limitata a causa del caldo estremo e degli scioperi degli autisti di autobus. Ma il caldo sta causando problemi - e paure - anche altrove.

Hai fretta? blue News riassume per te «Ho paura che ci venga un colpo di calore»: un'ondata di caldo estremo in Asia meridionale sta rendendo impossibile la normale routine quotidiana.

Nelle Filippine inoltre gli autisti di autobus sono in sciopero, la vita sociale è quindi paralizzata.

Anche in altri Paesi, come Thailandia, Vietnam e India, le temperature dovrebbero superare i 40 gradi nei prossimi giorni. Mostra di più

La popolazione dell'Asia meridionale e sudorientale deve prepararsi ad affrontare un caldo ancora più estremo.

Nelle Filippine, il Ministero dell'Istruzione ha annunciato domenica che le scuole rimarranno chiuse fino a martedì a causa delle altissime temperature e dello sciopero nazionale degli autisti di autobus.

Anche le autorità di altri Paesi hanno emesso avvisi per la salute. I cittadini hanno cercato rifugio nei parchi o nei centri commerciali rinfrescati dall'aria condizionata.

Un'ondata di caldo eccezionale aveva già tenuto in pugno la regione durante la scorsa settimana. Il termometro è salito fino a 45 gradi in alcune località.

Toccati i 45 gradi

Come annunciato domenica dal Dipartimento dell'Educazione delle Filippine, lunedì e martedì tutte le scuole passeranno all'insegnamento a distanza e gli alunni dovranno rimanere a casa.

Sabato nella capitale Manila sono state misurate temperature record di 38,8 gradi Celsius. Secondo l'indice di calore, che tiene conto anche dell'umidità, la temperatura percepita nella capitale ha raggiunto i 45 gradi Celsius.

In Thailandia già almeno 30 decessi dovuti al caldo nel 2024

Nel comune di Camiling, a circa 160 chilometri a nord di Manila, sono state misurate temperature record di 40,3 gradi Celsius. In molte delle 47.000 scuole pubbliche delle Filippine non c'è aria condizionata.

Inoltre, gli autisti dei tradizionali minibus jeepney hanno annunciato uno sciopero di tre giorni a partire da lunedì.

Molti alunni utilizzano questi mezzi pubblici, che nelle Filippine hanno uno status di culto, per recarsi a scuola. Il governo li vuole però abolire poiché altamente inquinanti.

In Thailandia, l'autorità meteorologica ha parlato di «condizioni gravi» dopo che la temperatura in una provincia settentrionale è salita a oltre 44 gradi sabato.

Almeno 30 persone sono già morte per un colpo di calore nel Paese quest'anno. Anche in Cambogia, Myanmar, Vietnam, India e Bangladesh le previsioni hanno avvertito che nei prossimi giorni potrebbe fare più caldo di 40 gradi.

Le persone temono i colpi di calore

«Non oso uscire durante il giorno. Ho paura che ci venga un colpo di calore», ha detto San Yin, cassiera di 39 anni nella città di Yangon, in Myanmar. Si reca al parco di notte con il marito e il figlio di quattro anni. «È l'unico posto in cui possiamo andare per sfuggire al caldo del nostro quartiere», ha continuato.

Il Dipartimento meteorologico indiano ha dichiarato sabato che la grave ondata di caldo continuerà in diversi Stati, con alcune località dove si dovrebbero raggiungere i 44 gradi. «Non avevo mai sperimentato questo caldo prima d'ora», ha dichiarato all'AFP Ananth Nadiger, 37 anni, di Bengaluru. «È molto fastidioso e ti toglie le energie».

L'India è attualmente nel bel mezzo di sei settimane di elezioni generali, con milioni di elettori in coda per esprimere il proprio voto nel caldo torrido.

La Commissione elettorale indiana ha dichiarato di aver formato una task force per esaminare l'impatto delle ondate di calore e dell'umidità prima di ogni tornata elettorale.

La fine dell'ondata di caldo non è (ancora) arrivata

In Bangladesh, invece, milioni di alunni sono tornati in classe dopo la chiusura delle scuole a causa del caldo, anche se, secondo le autorità, le alte temperature dovrebbe continuare per almeno i prossimi due giorni.

Lo scorso anno quelle globali hanno raggiunto livelli record. Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), le regioni asiatiche si stanno riscaldando molto più velocemente che altrove.

Un'ampia ricerca scientifica ha dimostrato che il cambiamento climatico sta portando a ondate di calore più lunghe, più frequenti e più intense.