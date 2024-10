Un'opera scandalizza Stoccarda: Gesù interpretato da una donna (svizzera) nuda

La svizzera Annina Machaz (al centro) interpreta Gesù, donna e nuda, nell'opera «Sancta». Facebook/Staatsoper Stuttgart

Diversi spettatori sono rimasti più che sorpresi mentre assistevano all'opera teatrale «Sancta» a Stoccarda. Alcuni sono addirittura stati male e hanno avuto bisogno di assistenza medica. Questo perché a interpretare Gesù era una donna, la zurighese Annina Machaz, che oltretutto era anche nuda.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Durante la cruenta e rivelatrice rappresentazione dell'opera «Sancta» a Stoccarda, 18 spettatori si sono sentiti male e hanno avuto bisogno di assistenza medica.

La compagnia d'opera, interpellata su quanto accaduto, intende continuare le rappresentazioni come previsto. Mostra di più

Quanto successo durante una rappresentazione teatrale a Stoccarda ha fatto subito notizia: nonostante venisse indicato che l'opera era adatta solo a un pubblico adulto e c'erano anche altri avvertimenti ben visibili, ha decisamente lasciato il segno negli spettatori più delicati.

In occasione delle prime due rappresentazioni di «Sancta» di Florentina Holzinger, ben 18 persone hanno necessitato di assistenza. Alcune hanno lamentato nausea e in tre casi è stato necessario l'intervento di un medico.

Il ruolo principale è interpretato da Annina Machaz, un'attrice di Zurigo, la quale rappresenta niente di meno che... Gesù, donna e nuda. La 39enne ha anche un secondo ruolo, quello di Adamo, che penzola nudo/a dal soffitto.

Spettacolo per i più audaci

Non è la prima volta che Holzinger include Machaz in un ensemble: la svizzera è anche apparsa nello spettacolo «Tanz», nel quale interpretava una strega che tirava in aria un altro performer con una corda usando degli occhielli che gli erano stati precedentemente conficcati nella schiena.

Anche allora le reazioni della critica e degli spettatori erano state forti: questi ultimi lasciarono il teatro arrabbiati.

Per quanto riguarda l'opera messa in scena a Stoccarda, avverte espressamente sul suo sito web che lo spettacolo mostra atti sessuali espliciti, e rappresentazioni e descrizioni di violenza sessuale. Si vedono anche sangue vero e sangue finto, piercing e una ferita.

L'opera raccomanda lo spettacolo a un «pubblico audace alla ricerca di nuove esperienze teatrali». Le prossime serate di «Sancta» ancora in programma si svolgeranno come previsto.