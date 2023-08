Una veduta di New York Keystone

Tre persone a New York e nel Connecticut sono morte nelle ultime settimane a causa di una rara, ma mortale, infezione batterica legata al consumo di ostriche crude e al nuoto in acqua di mare soprattutto quando è calda.

Lo hanno riferito i funzionari sanitari dei due Stati al New York Times. Una quarta persona è stata ricoverata con la stessa infezione, ma è sopravvissuta.

Il Vibrio vulnificus è un batterio carnivoro che può causare un'infezione chiamata vibriosi la quale, secondo i Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), è fatale in circa il 20% dei casi. Inoltre, a molti sopravvissuti devono essere amputati gli arti.

Le persone con ferite aperte dovrebbero evitare di nuotare nell'acqua di mare calda – ha avvertito James McDonald, commissario per la salute dello Stato di New York -. E le persone con un sistema immunitario compromesso dovrebbero fare attenzione a mangiare pesce crudo.

I sintomi includono diarrea, crampi allo stomaco, vomito, febbre e brividi. L'esposizione può anche provocare infezioni dell'orecchio e causare sepsi e infezioni della ferita potenzialmente letali.

Uno dei decessi si è verificato nella contea di Suffolk, a Long Island (New York), altri due nel Connecticut, e nel quarto caso, sempre nel Connecticut, una persona si è ammalata, ma poi è stata dimessa dall'ospedale.

SDA