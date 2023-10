Operatori sanitari in sciopero a San Francisco. Keystone

Nuovo sciopero negli Stati Uniti. Gli operatori sanitari della Kaiser Permanente (la più grande azienda privata senza scopo di lucro del settore) incrociano le braccia in quello che sarà il più grande sciopero sanitario nella storia degli Stati Uniti.

Dopo gli ultimi scioperi nel settore del cinema e in quello automobilistico, si prevede che più di 75'000 operatroi sanitari in California, Oregon, Colorado e nello stato di Washington si astengano dal lavoro per tre giorni a causa di salari non sufficienti, esternalizzazione e carenza di personale, con implicazioni dirette per migliaia di pazienti.

Un numero minore – circa 400 farmacisti e optometristi – in Virginia e nella capitale Washington prevedono di interrompere il lavoro per un giorno.

Da sei mesi i sindacati sono impegnati in un controverso dibattito con il gigante no-profit dell'assistenza sanitaria privata: il contratto dei lavoratori è scaduto nel fine settimana e il personale sta spingendo per miglioramenti significativi dei livelli di personale e aumenti salariali.

SDA