Fuga dalla California. La popolazione dello Stato è calata per il terzo anno consecutivo, scendendo dello 0,1% fra il luglio 2022 e il luglio 2023.

Dopo aver attirato per decenni migliaia di persone con il suo clima mite, le spiagge e le mille opportunità che offre, la California sembra aver perso la sua attrattività a causa – spiega il Los Angeles Times – dell'elevato costo della vita soprattutto nelle grandi città ma anche del lavoro da remoto, che consente di svolgere la propria attività ovunque.

Pur restando lo Stato più popoloso d'America con circa 39 milioni di residenti, la California rischia così di perdere influenza politica e, nei prossimi anni, seggi alla Camera americana.

Coloro che fanno le valigie e abbandonano il «California Dream» traslocano soprattutto in Texas e in Florida, dove possono godere di un regime fiscale più favorevole.

La democratica California non è comunque l'unica a perdere residenti: lo stesso trend è osservato a New York, dove migliaia hanno lasciato durante la pandemia e non sono più tornati.

SDA