Lo spray nasale anti-overdose. Keystone

Nelle farmacie americane arriva il primo farmaco contro l'overdose da oppioidi approvato per l'acquisto al banco. Il Narcan è in fase di spedizione alle catene di tutto il Paese, dove arriverà tra pochi giorni.

La vendita ovunque del naloxone cloridrato in spray nasali da quattro milligrammi era stata approvata lo scorso marzo dalla Fda (Federal Drug Administration, l'agenzia americana del farmaco).

Negli Stati Uniti è in corso una vera epidemia di morti da overdose, in particolare da oppioidi, e al momento dell'approvazione del Narcan il commissario della Fda Robert Califf ha lodato la mossa come un passo nella giusta direzione per affrontare il problema.

«La Fda resta impegnata ad affrontare le complessità in evoluzione dell'epidemia da overdose – ha spiegato –. Nell'ambito di questo lavoro, l'agenzia ha utilizzato la sua autorità di regolamentazione per facilitare un maggiore accesso al naloxone incoraggiando lo sviluppo e l'approvazione di un prodotto da banco per affrontare la terribile crisi di salute pubblica».

SDA