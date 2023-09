La senatrice aveva annunciato nei mesi scorsi che si sarebbe ritirata alla fine del suo mandato e molti candidati si erano subito fatti avanti. (Foto d'archivio) Keystone

La senatrice Dianne Feinstein, la più anziana della Camera alta americana, è morta a 90 anni. Lo riferisce la famiglia.

Negli ultimi mesi la salute della democratica californiana era lentamente peggiorata tanto che molti nel suo partito ne chiedevano le dimissioni.

Feinstein è stata la prima donna a rappresentare la California al Senato americano e la sua morte ha profonde implicazioni per i democratici pur non cambiando gli equilibri in Senato, dove i liberal hanno due seggi di vantaggio sui repubblicani.

La senatrice aveva annunciato nei mesi scorsi che si sarebbe ritirata alla fine del suo mandato e molti candidati si erano subito fatti avanti.

Il governatore della California Gavin Newsom ha promesso che avrebbe nominato una donna afroamericana al posto di Feinstein nel caso in cui la senatrice avesse deciso di fare un passo indietro prima della scadenza del suo mandato.

SDA