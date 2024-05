Auster è deceduto nella sua casa di Brooklyn. (Immagine d'archivio del 2019) Keystone

Paul Auster, prolifico autore americano di romanzi, poesie e film proiettato sulla scena letteraria internazionale dalla sua «Trilogia di New York», è morto all'età di 77 anni per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni. Lo ha annunciato il New York Times.

SDA

Auster è deceduto nella sua casa di Brooklyn, negli Stati Uniti, ha riferito il quotidiano citando un amico dello scrittore, Jacki Lyden.

La sua malattia era stata annunciata l'anno scorso da sua moglie, la scrittrice Siri Hustvedt. Nonostante il tumore, ha portato a termine un ultimo libro dal tono nostalgico, «Baumgartner».

Nato nello Stato del New Jersey, Paul Auster è diventato un'icona letteraria di New York con la sua «Trilogia di New York» pubblicata nel 1987 e che ha dato una svolta filosofica al genere del romanzo poliziesco.

Anche sceneggiatore, Auster ha contribuito al film «Smoke», che ritrae le anime perdute che gravitano attorno a una tabaccheria di Brooklyn. Altri suoi lavori di successo includono «Moon Palace», «The Book of Illusions» e «Brooklyn Follies».

SDA