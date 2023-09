Il governatore di New York Kathy Hochul dichiara lo stato di emergenza per le piogge torrenziali che si stanno abbattendo sullo stato e stanno inondando la città di New York.

Un uomo lavora per liberare un tombino dalle acque alluvionali, venerdì 29 settembre 2023, nel quartiere di Brooklyn a New York. Un potente temporale nelle ore di punta ha sommerso l'area metropolitana di New York. L'alluvione di venerdì ha interrotto alcune tratte della metropolitana, ha allagato alcune strade e autostrade e ha impedito l'accesso ad almeno un terminal dell'aeroporto LaGuardia. KEYSTONE

La metà delle linee della metropolitana della Grande Mela sono state parzialmente o interamente sospese.

Un terminal dell'aeroporto di LaGuardia è stato chiuso a causa delle piogge torrenziali che si stanno abbattendo sulla città.

Mentre continua a piovere le polemiche stanno travolgendo il sindaco Eric Adams, accusato di non aver dato l'allarme e aver lasciato le scuole aperte.

SDA