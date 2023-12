USA, prima di morire rivela alla figlia d'essere ricercato da 50 anni per un grave crimine

Un'immagine di giorni felici: Thomas Randele e sua figlia Ashley. Quelle: Ashley Randele

Lo statunitense Thomas Randele prima di morire ha fatto una confessione sorprendente alla figlia Ashley: ha rivelato di aver rubato 200.000 dollari - oggi circa 1,7 milioni di dollari - da una banca 50 anni prima e di essere ancora ricercato.

Dopo la prima chemioterapia, Thomas Randele stava guardando un programma di cronaca nera con sua figlia. L'uomo, originario di un sobborgo di Boston, negli Stati Uniti, improvvisamente ha detto: «Anch'io ho dovuto cambiare nome. Probabilmente le autorità mi stanno ancora cercando». Aveva intuito che il cancro ai polmoni avrebbe avuto la meglio.

Quando la figlia ha voluto saperne di più, lui finalmente ha rivelato tutto. Il suo vero nome era Theodore Conrad e 50 anni prima aveva rubato in una banca nello Stato dell'Ohio nella quale lavorava. Ha sottratto un totale di 215.000 dollari.

Ashley Randele racconta alla CNN di essere rimasta scioccata: «Ero da sola nella mia camera d'infanzia e ho cercato su Google ‹Ted Conrad scomparso› e la prima cosa che è venuta fuori è stata qualcosa del tipo ‹cassiere del caveau rapina la banca›».

Uno dei più grandi furti nella storia dell'Ohio

La figlia ha potuto scoprire sempre di più sul passato del padre, visto che si trattava di uno dei più grandi furti della storia dell'Ohio. Randele si è ispirato al film del 1969 «Il caso Thomas Crown».

Poco prima della chiusura della banca, un venerdì sera, è entrato nel caveau e ha messo in una valigia circa 215.000 dollari, che oggi sarebbero circa 1,7 milioni di dollari o 1,48 milioni di franchi. Ha poi appoggiato una stecca di sigarette e una bottiglia di whisky sopra al denaro. In seguito è uscito con calma dall'edificio.

Il furto è stato scoperto solo tre giorni dopo, lunedì. Il suo volto è finito sulle prime pagine dei giornali di tutto il Paese, ma era riuscito a fuggire a Boston, a ottenere un nuovo numero di previdenza sociale e una nuova patente e a iniziare una nuova vita.

Anche la moglie non sapeva nulla

Un giorno dopo la confessione del padre, Ashley ha raccontato la storia a sua madre Kathy: «Ha letto gli articoli su Internet e ha continuato a dire: ‹Oh mio Dio! Oh, mio Dio› per 10 minuti», racconta la figlia.

Randele continua dicendo che alcune cose ora hanno più senso. Suo padre portava sempre la barba e non si toglieva mai il cappello da baseball in pubblico.

Inoltre, non ha mai lasciato il Paese, sebbene la sua famiglia abbia cercato di convincerlo a recarsi in Francia. La figlia deduce che non avesse un passaporto con il suo nome falso.

Autorità informate solo dopo la morte

Poiché non volevano che il padre e marito malato finisse in prigione prima di morire, le due donne hanno informato le autorità solo un anno dopo la scomparsa di Randele.

Si è spento nel maggio 2021, due mesi dopo la sua confessione. A novembre, gli agenti dell'FBI si sono presentati alla sua porta, dopo aver ricevuto una soffiata anonima. Le rivelazioni non hanno avuto conseguenze per la famiglia.

Ashley Randele non prova rancore nei confronti del padre: «È stato il miglior papà che si possa desiderare».