Ci saranno anche più borse di studio e aiuti economici per le famiglie che hanno un reddito superiore ai 100 mila dollari per chi entrerà all'Università di Princeton, i cui edifici sono immortalati al tramonto nella foto. IMAGO/ingimage

Princeton riduce le rette per le famiglie middle class: la prestigiosa università del New England ha una tuition di ben 83.000 dollari all'anno, ma ha deciso di azzerare i costi per gli studenti i cui genitori guadagnano meno di 100.000 dollari all'anno.

Ci saranno anche più borse di studio e aiuti economici per le famiglie che hanno un reddito superiore ai 100 mila dollari. L'ateneo della «Lega dell'Edera» se lo può facilmente permettere: ha un capitale investito di 35,8 miliardi di dollari.

Princeton non è la sola università americana che cerca di mettere un freno al prezzo sempre più astronomico delle rette: la Juilliard School, uno dei più importanti conservatori al mondo, ha annunciato che la sua scuola di perfezionamento in arti drammatiche sarà d'ora in poi a costo zero.

La decisione è stata presa per permettere l'ingresso a studenti di talento che adesso pensano di non potersi permettere una carriera nelle arti perché appesantiti dai debiti.

«Il nostro nome è un mito e so che troppa gente pensa di non fare domanda perché è certa di non poterselo permettere», ha detto il presidente della scuola Damian Woetzel: «Cosi' prendiamo atto che il talento è più importante delle possibilità».

La divisione arti drammatiche di Julliard è stata dichiarata quest'anno, ancora una volta, la migliore in America con ex alunni che includono Robin Williams, Jessica Chastain, Adam Driver e Viola Davis.

SDA