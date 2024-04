Gli Universal Studios di Hollywood, teatro dell'incidente di ieri. Keystone

Quindici persone sono rimaste ferite e portate in ospedale agli Universal Studios di Hollywood, nella Contea di Los Angeles, ieri sera verso le 21 (ora locale) in seguito ad un incidente che ha coinvolto uno dei tram utilizzati nel parco a tema.

Lo rende noto la Bbc, che cita anche la tenente di Polizia Maria Abal sulla dinamica dell'incidente, secondo cui l'ultima vettura del tram ha colpito un binario mentre scendeva da una collina in un parcheggio.

«C'è stato qualche tipo di problema con i freni», ha detto Abal, aggiungendo: «Non sappiamo ancora esattamente di cosa si sia trattato.»

Come in molti parchi a tema, i tram degli Universal Studios Hollywood trasportano le persone da un'attrazione all'altra e vengono utilizzati anche per le visite guidate. Non è chiaro quale servizio stesse effettuando il tram al momento dello schianto.

