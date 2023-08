Il figlio, a sinistra, e la figlia, a destra, del dentista di Pittsburgh Lawrence «Larry» Rudolph si dirigono verso la corte federale per la sessione pomeridiana del processo, il 13 luglio 2022, a Denver. KEYSTONE

Il dentista americano che ha ucciso la moglie per incassare il premio dell'assicurazione è stato condannato all'ergastolo.

Secondo il tribunale, Lawrence Rudolph, 68enne della Pennsylvania, ha ammazzato sua moglie Bianca con un fucile da caccia mentre stavano facendo un safari in Africa nell'ottobre 2016, e ora è stato condannato al carcere a vita, oltre al pagamento di 15 milioni di dollari per compensare i soldi ottenuti con la polizza vita e altre sanzioni.

In tribunale il fratello della vittima, Vincent Finizio, ha detto che il suo assassino alla fine sarebbe «morto solo e senza nessuno che piangesse la sua scomparsa». «Anche Giuda avrebbe paura di stare in tua compagnia», ha poi sottolineato rivolto all'ex cognato.

Il dentista ha invece insistito sul fatto che la morte di Bianca all'età di 56 anni è stata un incidente e i suoi avvocati, David Oscar Markus e Margot Moss, sono fiduciosi di vincere in appello e poi, hanno detto, «torneremo in Corte per avere un processo equo e Larry potrà uscire di qui da uomo libero».

L'indagine dell'FBI ha portato all'arresto

L'accusa ha spiegato che nel 2016 Rudolph sparò un colpo di fucile al cuore della moglie (con cui era sposato da 34 anni) nella loro ultima mattina in Zambia, uccidendola. Poi ha riposto l'arma nella custodia, ha affermato che il colpo era partito inavvertitamente mentre faceva i bagagli e si è precipitato a far cremare il corpo.

Inoltre ha fatto pressioni – con successo – sui funzionari locali affinché dichiarassero la morte della donna un incidente, aprendo la strada al pagamento delle polizze assicurative.

Successivamente è andato in pensione godendosi il denaro con la fidanzata, l'igienista dentale Lori Milliron, con cui ha costruito una casa in Arizona e una in Pennsylvania. È stata un'indagine dell'FBI, che ha visto gli agenti compiere trasferte internazionali per raccogliere prove e interrogare testimoni, a portare all'arresto e alla condanna di Rudolph.

SDA