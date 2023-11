In aumento la sofferenza psicologica, soprattutto fra i giovani Keystone

La sofferenza psicologica è cresciuta in Svizzera nel 2022, soprattutto tra i giovani. È quanto emerge dall'indagine condotta ogni cinque anni dall'Ufficio federale di statistica (UST) e pubblicata oggi.

Lo studio rileva comunque che l'80% della popolazione di più di 15 anni si sentiva sano e felice. Tuttavia, oltre un terzo doveva fare i conti con un problema di salute di lunga durata.

Nel quinquennio trascorso dall'ultimo sondaggio, la quota di persone che provava una sofferenza a livelli medi o alti è passata dal 15 al 18%, precisa l'UST, aggiungendo che il fenomeno toccava in particolare chi aveva tra i 15 e i 24 anni (22%), e soprattutto le donne, che per il 9% provavano un disagio a livelli alti e per il 20% medio. Nel 2022 il 18% delle giovani donne soffriva inoltre di disturbi d'ansia.

L'inchiesta, condotta su 22'000 persone, evidenzia pure che la quota di fumatori è scesa in cinque anni dal 27% al 24%. Il consumo di prodotti alternativi, come le sigarette elettroniche, è più diffuso tra i giovani adulti. Per quanto riguarda l'alcol, sono cambiati i modelli di consumo.

mh, ats