L'istituto scolastico del Canton Vaud KEYSTONE

L'istituto scolastico Léon-Michaud di Yverdon-les-Bains, nel Canton Vaud, è stato evacuato oggi in seguito a un falso allarme bomba. Durante le indagini la polizia non ha trovato alcun oggetto sospetto e gli alunni potranno fare rientro in sede già domani.

SDA

Secondo quanto riporta 24 heures, presso la scuola media era giunta questa mattina una e-mail che minacciava la presenza di un esplosivo. L'edificio è quindi stato sfollato attorno alle 10.15 in via precauzionale, ha confermato a Keystone-ATS David Guisolan, portavoce della polizia cantonale vodese.

I circa 800 allievi sono stati congedati per il resto della giornata mentre le autorità hanno effettuato le ricerche all'interno della struttura, la quale già il 5 giugno scorso era stata evacuata a seguito di una minaccia. Anche all'epoca – come oggi – è stata aperta un'inchiesta e, in entrambi i casi, l'autore non è ancora stato individuato, ha sottolineato Guisolan.

daoe, ats