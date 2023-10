È il più lussuoso del mondo Keystone

Il treno GoldenPass Express, che collega Montreux (VD) a Interlaken (BE), è il treno più lussuoso nel mondo, secondo la celebre rivista National Geographic. Lo indica la società ferroviaria MOB (Montreux Oberland bernois), che gestisce parte della linea.

Il GoldenPass Express si piazza davanti ad altri celebri treni, come il Royal Scotsman in Scozia, il Vietage in Vietnam, lo SPACIA X in Giappone, il Venice Simplon-Orient-Express in Francia e l'Orient-Express La Dolce Vita in Italia.

Nell'edizione del 9 ottobre, il National Geographic afferma come «la classe Prestige offre il massimo del comfort con i suoi sedili in pelle riscaldati, reclinabili, capaci di ruotare di 180 gradi e rialzati di quaranta centimetri rispetto a quelli delle altre vetture, offrendo così una vista imprendibile sui vigneti circostanti, sulle profonde vallate e sui riflessi azzurri dei ghiacciai».

Per beneficiare di questo lusso occorre spendere 138 franchi, a tanto ammonta il costo del biglietto Montreux – Interlaken di sola andata. Un prezzo tra i più bassi se confrontati con altri treni simili, afferma la società MOB. Ai viaggiatori viene inoltre servito caviale – di Frutigen (BE) – e Champagne.

