Scoperto un cadavere a Losanna Keystone

Una persona è stata trovata senza vita questa mattina nei pressi della stazione di Losanna. La polizia comunale ha annunciato che è in corso un'indagine.

SDA

Un procuratore è incaricato dell'inchiesta, ha dichiarato oggi a Keystone-ATS la portavoce della polizia di Losanna Alexia Hagenlocher in merito a un'informazione diffusa dal Blick online.

In una foto pubblicata dal media, si vedono macchie di sangue sul marciapiede e una tenda della polizia scientifica allestita sul luogo del ritrovamento. Non sono previste ulteriori comunicazioni in questa fase delle indagini.

nt, ats