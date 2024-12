Una donna svizzera di 61 anni è morta oggi nel suo appartamento a Renens (VD): i soccorritori, giunti sul posto in seguito a una telefonata effettuata questa mattina dal marito, non sono riusciti a rianimarla.

Immagine illustrativa. KEYSTONE

SDA

Lo ha comunicato la polizia cantonale, precisando che il coniuge, fermato sul luogo della tragedia, ha ammesso il suo coinvolgimento nel decesso della donna.

L'uomo ha chiamato la Centrale vodese della polizia verso le 7.15 dicendo che la moglie si trovava al loro domicilio a Renens esanime: le forze dell'ordine e i soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma i tentativi di rianimazione sono stati infruttuosi, sottolinea la nota.

Il marito 64enne, anch'egli svizzero, e presente sul luogo è stato fermato dalla polizia: interrogato ha riconosciuto il suo coinvolgimento nella morte della moglie.

Il procuratore recatosi sul posto ha affidato le indagini agli ispettori della polizia di sicurezza vodese e inoltrerà una richiesta di detenzione provvisoria presso il Tribunale delle misure coercitive.

Un'indagine penale è stata aperta per fare piena luce sulle circostanze del caso e sulle cause della morte. L'indagine dovrà stabilire come si sono svolti i fatti, nonché eventuali moventi, in modo che le autorità possano stabilire se sono state soddisfatte le condizioni per un femminicidio.

ev, ats