L'incidente ha avuto esito letale (immagine d'archivio). Keystone

Un 21enne sloveno è morto in un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Lucens, comune vodese di campagna.

Alle 06.35 la vettura su cui si trovava, che stava viaggiando sulla strada Berna-Losanna, è andata a scontrarsi frontalmente con un'automobile guidata da un 48enne svizzero.

Il primo conducente è morto sul colpo, mentre il secondo è rimasto ferito ed è stato elitrasportato all'ospedale CHUV di Losanna: la sua vita non è in pericolo, precisa la polizia cantonale in un comunicato odierno. Per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro gli inquirenti hanno lanciato un appello a eventuali testimoni.

ats