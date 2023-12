Una femmina di lince ha attaccato tre cani nei giorni scorsi in un bosco vicino a Yvonand (VD). Il suo comportamento non è però considerato anomalo, dato che ha agito per proteggere i suoi cuccioli.

Immagine d'illustrazione. sda

Secondo la Direzione generale dell'ambiente (DGE) «non è necessario adottare alcuna misura», ha indicato oggi a Keystone-ATS, confermando una notizia riportata da 24 heures.

Gli attacchi sono avvenuti il 7, l'8 e l'11 dicembre in una foresta vicino a un rifugio.

Oltre alla protezione dei cuccioli, la presenza di una carcassa di animale selvatico al momento dei primi due attacchi può spiegare il comportamento della lince, che voleva anche difendere il suo cibo, spiega la DGE.

I tre cani sono stati feriti, con graffi sulla schiena e anche qualche morso, «ma stanno meglio» dopo essere stati curati da un veterinario, secondo quanto riportato da 24 heures.

mh, ats