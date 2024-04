La 18esima edizione del festival della cultura pop Polymanga ha visto la presenza di 51'000 persone. Keystone

Nonostante il cambio di località, da Montreux a Losanna, la 18esima edizione festival Polymanga ha attirato 51'000 persone, superando in termini di affluenza il pubblico registrato gli ultimi due anni.

SDA

Tenutosi durante il fine settimana di Pasqua, il festival ha dato la possibilità agli appassionati di cultura pop di incontrarsi, condividere la loro passione e godere di un'ampia gamma di attività nella Beaulieu Hall di 25'000 metri quadrati. Per la prima volta, più di 1500 bambini sotto i 9 anni sono venuti accompagnati dai loro genitori.

«Il fatto che siano venuti così tanti giovani al festival significa che Polymanga è sì un evento per i giovani, ma anche per le famiglie», ha dichiarato il comitato organizzatore in un comunicato stampa pubblicato oggi.

Per l'evento sono stati organizzati conferenze, sessioni di autografi, nonché numerosi spettacoli e concerti. La prossima edizione di Polymanga è prevista per il weekend di Pasqua, dal 18 al 21 aprile 2025.

vf, ats