Venezia alla ricerca di nuovi gondolieri, ecco lo stipendio annuo

Venezia è a corto di manodopera qualificata per la prestigiosa professione di gondoliere. La città sta quindi lanciando un appello per reclutare nuovi talenti, di cui c'è urgente bisogno, per remare sugli stretti canali.

Da secoli i gondolieri si destreggiano con grande abilità tra gli stretti canali di Venezia.

Ma la professione è alle prese con un problema di reclutamento.

La città lagunare ha quindi lanciato un appello per la presentazione di candidature attraverso il suo portale online. Mostra di più

I gondolieri, con le loro tradizionali polo a righe bianche e blu o rosse e i cappelli di paglia, fanno ormai parte del paesaggio urbano di Venezia, tanto quanto Palazzo Ducale o Piazza San Marco.

La professione esiste da circa 900 anni, ma il suo futuro non è più così roseo.

Tradizionalmente le licenze per guidare le gondole vengono tramandate di padre in figlio, ma se non c'erano discendenti maschi, la licenza veniva spesso trasmessa ad altri membri maschi della famiglia. Ma il basso tasso di natalità che c'è anche in Italia si sta ripercuotendo su questa usanza.

Il Consiglio comunale di Venezia ha quindi lanciato un appello per la presentazione di domande, come riporta il britannico «Mirror».

«C'è un cambio generazionale: le persone vanno in pensione e devono essere sostituite», afferma Andrea Balbi, presidente dell'Associazione Gondolieri di Venezia.

C'era tempo fino a martedì 27 agosto per compilare il modulo di «Domanda di partecipazione al corso Arte del Gondoliere 2024». Ormai, quindi, quel che è fatto è fatto.

Ostacoli elevati per l'ammissione

La formazione per diventare gondoliere non è più da tempo appannaggio degli uomini. Nel 2010 la prima donna ha superato l'esame e l'attuale bando di concorso era rivolto a entrambi i sessi.

Tuttavia, i criteri di candidatura erano piuttosto esigenti. Gli interessati dovranno superare un rigido processo di selezione: devono avere almeno 18 anni, essere in possesso di un diploma di scuola superiore e avere buone capacità natatorie.

Una buona conoscenza dell'italiano fa parte dei requisiti di ammissione tanto quanto la conoscenza del primo soccorso. Gli aspiranti devono inoltre presentare un certificato medico che attesti la loro «sana e robusta costituzione».

«Essere in grado di muovere la gondola è la cosa più importante», sottolinea però Andrea Balbi. Se anche questa prova avrà esito positivo, nulla si opporrà a un apprendistato. «Il processo di preselezione ci aiuta a capirlo e poi inizia la formazione».

Dalla teoria al canale

Per il programma di formazione sulle vie navigabili è necessario però pagare circa 1000 euro (circa 950 franchi). Il corso teorico comprende 30 ore: il programma prevede la spiegazione delle complesse norme di circolazione sui canali della città lagunare, le conoscenze linguistiche di base in inglese e francese e una conoscenza approfondita della storia, dell'arte e della cultura di Venezia.

Dopo tutto, i turisti amano tempestare il loro gondelieri di domande sui luoghi e sulla storia della città. Al termine della formazione, i candidati dovranno superare un esame finale per ottenere la licenza ufficiale.

Un giro in gondola a prezzo d'oro

I gondolieri diplomati possono contare su un buon stipendio. Basta calcolare che un giro in gondola di mezz'ora durante la giornata costa 80 euro (circa 76 franchi) e dalle 19.00 ne vengono addirittura chiesti 100 (circa 95 franchi).

Se i turisti desiderano anche una dose extra di romanticismo sottoforma di accompagnamento musicale, il prezzo sale ancora.

Secondo il Mirror, i gondolieri più bravi e convincenti possono guadagnare fino a 150.000 euro (poco meno di 142.000 franchi) all'anno.