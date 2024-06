Harold Terens e Jeanne Swerlin - qui mentre fanno il check-in per il volo da Palm Beach a Parigi - dichiarano che il loro amore è «meglio di Romeo e Giulietta». Marco Bello/AFP

Lui ha 100 anni, lei 96: i due si sposeranno dopo le commemorazioni del «D-Day» in Francia, dove lo sposo ha prestato servizio durante la Seconda Guerra Mondiale e ha partecipato agli sbarchi degli alleati, avvenuti 80 anni fa, ossia il 6 giugno del 1944.

Prima il premio come veterano, poi la luna di miele: Harold Terens, statunitense di 100 anni che ha partecipato allo sbarco degli alleati in Normandia di 80 anni fa, ha intenzione di sposare la sua fidanzata di 96 anni subito dopo le commemorazioni del cosiddetto «D-Day».

«Non ci sarà un'altra storia d'amore come questa», ha detto l'anziano, che è sorprendentemente vivace per la sua età, prima della sua partenza dalla Florida.

Il matrimonio sarà celebrato sabato 8 giugno nel villaggio di Carentan-les-Marais, vicino alle spiagge dove il 6 giugno del 1944 sbarcarono decine di migliaia di soldati americani, britannici e canadesi, aprendo la strada alla vittoria degli alleati sulla Germania nazista.

Ma prima Terens parteciperà alle commemorazioni per l'80mo anniversario del «D-Day». Si tratta probabilmente dell'ultimo anniversario a cui i testimoni oculari degli sbarchi degli alleati potranno prendere parte: la maggior parte di loro ha infatti superato i 90 anni, alcuni - come lui - addirittura i 100.

In missione segreta in Ucraina

Terens fu inviato in Gran Bretagna durante il «D-Day», dove era un tecnico radio responsabile delle comunicazioni con i piloti da combattimento. La sua unità perse metà dei suoi circa 60 aerei da combattimento durante gli sbarchi degli alleati. «Abbiamo perso tanti aerei e piloti, con i quali avevamo fatto amicizia. Erano tutti ragazzi così giovani», ricorda.

Poco dopo lo sbarco , Terens fu trasferito in Normandia, dove fu coinvolto nel trasporto di prigionieri di guerra tedeschi. In seguito prese parte a una missione segreta che lo portò in Ucraina. Gli aerei da combattimento britannici dovevano fare scalo per bombardare i campi petroliferi controllati dai tedeschi in Romania.

L'incontro magico con Jeanne

Dopo la guerra, Terens tornò negli Stati Uniti, si sposò e crebbe tre figli con la moglie Thelma, che è deceduta nel 2018.

Tre anni dopo, un amico gli ha fatto incontrare Jeanne Swerlin, di quattro anni più giovane e anch'essa vedova. La scintilla si è accesa al secondo incontro. «Ha reso la mia vita di nuovo luminosa. Con lei, la vita è di nuovo meravigliosa», dice Terens. «È un ragazzo incredibile. Mi piace tutto di lui», dice dal canto suo Jeanne del suo compagno, che è giovane di cuore.

Durante la cerimonia nuziale in Normandia, la nipote di Terens canterà «I will always love you» e la pronipote spargerà petali di fiori. In seguito, probabilmente, partiranno per la luna di miele, la cui destinazione non è ancora stata rivelata dalla coppia.