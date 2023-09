Reinhold Messner in una foto d'archivio. IMAGO/Manfred Siebinger

Reinhold Messner era stato inserito nel Guinness dei primati come la prima persona a scalare tutti i 14 Ottomila. Ma di recente gli sono stati tolti due titoli. Una cronista alpina ritiene che questo sia ingiusto.

«Messner è stato un pioniere che ha reso possibile l'impossibile. È molto triste che questo risultato non venga riconosciuto», ha dichiarato la giornalista dell'archivio delle spedizioni «Himalayan Database».

La decisione del Guinness si basa su nuovi calcoli con i geodati, secondo i quali molti scalatori sono tornati indietro prima di raggiungere la «vera vetta». Mostra di più

Billi Bierling del noto archivio di spedizioni «Himalayan Database» si rammarica per la perdita di due titoli della leggenda dell'alpinismo Reinhold Messner nel Guinness dei primati.

«Messner è stato un pioniere che ha reso possibile l'impossibile. È molto triste che questo risultato non venga riconosciuto», ha dichiarato la giornalista alla DPA. «Era quasi in cima e sarebbe stato sicuramente in grado di salire gli ultimi metri».

Finora Reinhold Messner era stato inserito nel libro dei Guinness come la prima persona a scalare tutti i 14 Ottomila del mondo. Ed era anche considerato la prima persona ad averlo fatto senza l'aiuto di ossigeno in bottiglia.

Secondo nuovi calcoli, tuttavia, la nuova edizione del libro assegna questo titolo all'americano Ed Viesturs, come hanno annunciato gli organizzatori sul loro sito web.

Messner: «Non mi interessa se non ci sono nel Guinness»

La decisione del Guinness si è basata su nuovi calcoli basati su dati geografici, secondo i quali molti scalatori sarebbero tornati indietro prima di raggiungere la «vera vetta».

Il giorno prima della decisione, Messner ha dichiarato alla DPA: «Non mi interessa se il mio nome è nel Guinness». All'inizio della settima ha poi aggiunto, rivolgendosi alla stampa che: «Le cime sono fatte soprattutto di neve e che in 40 anni possono anche cambiare».

L'«Himalayan Database» registra, tra l'altro, i successi sulle vette di ottomila metri in Nepal. Secondo la direttrice Bierling, c'è stato un solo cambiamento di record nel database: quello del monte Manaslu.

Il motivo: le foto scattate da un drone dal fotografo Jackson Groves nel 2021 avevano mostrato chiaramente che c'erano due punti più alti dietro la zona in cui la maggior parte delle spedizioni si era fermata in precedenza per scattare foto di vetta.

Tuttavia, a seconda delle condizioni della neve, non erano visibili o erano difficili da vedere. «Dal 2021 accettiamo come vetta solo quella corretta», spiega Bierling. «Prima di allora, accettavamo anche la pre-cima. Ma poi il successo di aver raggiunto la vetta non viene negato a nessuno».